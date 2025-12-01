Llega el "Espacio Privado" a Android: el nuevo truco para ocultar aplicaciones y blindar tu privacidad

Esta herramienta nativa de Android permite crear un entorno paralelo y secreto en el celular, ideal para aislar información sensible de la vista de terceros.

La privacidad en los dispositivos móviles ha dado un salto cualitativo. Android ha sumado a su sistema operativo un recurso diseñado específicamente para aquellos usuarios que demandan una capa extra de seguridad: el "Espacio Privado". Esta función actúa como una caja secreta integrada en el teléfono, permitiendo ocultar aplicaciones sensibles sin que estas dejen rastro en el menú, el historial o las búsquedas del sistema.

El objetivo de esta herramienta es simple pero contundente: crear un entorno paralelo dentro del propio dispositivo. Allí, los usuarios pueden aislar apps y archivos confidenciales (como bancarios, de citas o médicos) para que no sean visibles para nadie más, incluso si un tercero tiene acceso físico al teléfono desbloqueado.

Android-Google - Interna 3 Un segundo escritorio protegido en Android Android concibe este entorno como un contenedor independiente del perfil principal. En la práctica, funciona como un segundo escritorio: las aplicaciones instaladas allí no se mezclan con el resto y los datos quedan completamente aislados. Entre las principales ventajas de este sistema se destacan:

Invisibilidad total: Cuando el contenedor está bloqueado, las apps no aparecen en el buscador, ni en la vista de recientes, ni en el menú general.

Silencio absoluto: Las notificaciones y la actividad en segundo plano se detienen completamente mientras el espacio está cerrado.

Doble autenticación: Se puede (y se recomienda) aplicar un bloqueo exclusivo (PIN, patrón o huella) distinto al del desbloqueo de pantalla. Paso a paso: cómo activar el Espacio Privado en Android El proceso de configuración es nativo y no requiere descargar aplicaciones de terceros. Sin embargo, es necesario contar con Android 15 o superior. Los pasos son los siguientes: