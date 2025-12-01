Llega el "Espacio Privado" a Android: el nuevo truco para ocultar aplicaciones y blindar tu privacidad
Esta herramienta nativa de Android permite crear un entorno paralelo y secreto en el celular, ideal para aislar información sensible de la vista de terceros.
La privacidad en los dispositivos móviles ha dado un salto cualitativo. Android ha sumado a su sistema operativo un recurso diseñado específicamente para aquellos usuarios que demandan una capa extra de seguridad: el "Espacio Privado". Esta función actúa como una caja secreta integrada en el teléfono, permitiendo ocultar aplicaciones sensibles sin que estas dejen rastro en el menú, el historial o las búsquedas del sistema.
El objetivo de esta herramienta es simple pero contundente: crear un entorno paralelo dentro del propio dispositivo. Allí, los usuarios pueden aislar apps y archivos confidenciales (como bancarios, de citas o médicos) para que no sean visibles para nadie más, incluso si un tercero tiene acceso físico al teléfono desbloqueado.
Un segundo escritorio protegido en Android
Android concibe este entorno como un contenedor independiente del perfil principal. En la práctica, funciona como un segundo escritorio: las aplicaciones instaladas allí no se mezclan con el resto y los datos quedan completamente aislados. Entre las principales ventajas de este sistema se destacan:
Invisibilidad total: Cuando el contenedor está bloqueado, las apps no aparecen en el buscador, ni en la vista de recientes, ni en el menú general.
Silencio absoluto: Las notificaciones y la actividad en segundo plano se detienen completamente mientras el espacio está cerrado.
Doble autenticación: Se puede (y se recomienda) aplicar un bloqueo exclusivo (PIN, patrón o huella) distinto al del desbloqueo de pantalla.
Paso a paso: cómo activar el Espacio Privado en Android
El proceso de configuración es nativo y no requiere descargar aplicaciones de terceros. Sin embargo, es necesario contar con Android 15 o superior. Los pasos son los siguientes:
-
Abrir la app de Configuración.
Ingresar en Seguridad y privacidad.
Ir a Privacidad y seleccionar Espacio privado.
Autenticarse con el bloqueo de pantalla actual.
Definir un bloqueo exclusivo para este nuevo espacio.
(Opcional) Asignar una Cuenta de Google exclusiva para separar aún más los datos y evitar filtraciones de fotos o archivos al perfil principal.
Una vez finalizado, el sistema permite configurar el bloqueo automático (al apagar la pantalla o tras un periodo de inactividad) e incluso ofrece la opción de ocultar el propio contenedor, elevando el nivel de discreción al máximo.