Riesgo de depresión y obesidad: Por qué darle un smartphone a tu hijo antes de los 12 años es peligroso

Un nuevo informe publicado en la revista Pediatrics, liderado por el Hospital Infantil de Filadelfia, ha puesto el foco en las consecuencias negativas del uso excesivo y temprano de pantallas en la población joven. La conclusión más destacada sugiere una preocupante correlación: tener un celular antes de los 12 años aumenta los riesgos de padecer trastornos en la salud general.

Según el estudio, los niños y niñas que se inician en el uso de smartphones antes de esa edad límite demuestran ser más propensos a sufrir episodios de depresión, a desarrollar obesidad y a consolidar malos hábitos de sueño, en comparación con sus pares que no tienen teléfono. Si bien la investigación aclara que no se demuestra una causalidad directa, los hallazgos refuerzan estudios previos que indican que el acceso temprano a estos dispositivos podría llevar a una menor socialización, menor ejercicio físico y una calidad de sueño deteriorada.

El autor principal, el doctor Ran Barzilay, enfatizó la magnitud de la decisión parental: "Al darle un teléfono a niños y adolescentes, hay que pensar en eso como algo importante para su salud y actuar en consecuencia". Además, resaltó la diferencia evolutiva, indicando que "un chico de 12 años es muy diferente a uno de 16".

Estos resultados se suman a otras advertencias académicas. Un estudio anterior de la Universidad Drexel ya había señalado que los niños más pequeños con exposición a pantallas presentaban más probabilidades de tener "comportamientos sensoriales atípicos" y trastornos en el desarrollo neurológico. Asimismo, una investigación de la Universidad de Londres en 2021 concluyó que el uso frecuente de dispositivos electrónicos facilita la distracción.