Si tu nombre aparece en esta lista, el Gobierno de EE.UU. puede ir por tus cuentas y propiedades

El Gobierno de Estados Unidos decidió encarar una temporada de impuestos mucho más severa. La prioridad es detectar declaraciones con datos falsos, formularios sospechosos y contribuyentes que arrastran saldos sin pagar. Cuando la deuda avanza y nadie responde a los avisos, el tema deja de ser una simple carta del fisco.

La agencia tributaria puede congelar cuentas , intervenir bienes y hasta quedarse con reembolsos que el contribuyente esperaba cobrar. Ese mecanismo se conoce como embargo y es la herramienta más fuerte que tiene el Estado para recuperar impuestos atrasados.

En lenguaje sencillo, un embargo es la toma forzada de activos para compensar un impuesto impago. No hay que confundirlo con un gravamen, que es una especie de “marca legal” sobre una propiedad que queda como garantía. El embargo va un paso más allá: habilita la incautación efectiva de esos activos. El Código de Impuestos de Estados Unidos autoriza a la agencia fiscal a avanzar sobre casi cualquier bien o derecho económico del deudor alcanzado por un gravamen federal, desde fondos en el banco hasta ciertos tipos de inmuebles o créditos a cobrar. Solo los bienes expresamente protegidos por la ley quedan fuera de este alcance.

La decisión de llegar a ese punto no se toma de un día para el otro. Antes, la autoridad tributaria sigue un esquema fijo. Primero calcula la deuda y envía una notificación formal donde indica cuánto se debe y exige el pago. Si esa obligación se ignora, el contribuyente entra en una zona de riesgo creciente: el organismo está habilitado a escalar las medidas hasta llegar a la incautación de bienes.

El protocolo establece que la agencia cumple cuatro pasos previos. El primero es la determinación del monto adeudado y el envío de una especie de factura oficial. Si no se paga, se acumulan intereses y comienza la presión. Más adelante, el fisco remite un aviso final en el que comunica de manera expresa que tiene intención de embargar bienes y detalla los derechos del contribuyente, incluida la opción de solicitar una audiencia. Ese documento debe llegar con una anticipación mínima de 30 días antes de cualquier medida concreta.

Además, la agencia informa que podría contactar a terceros, como bancos u otras instituciones, para verificar datos relacionados con la deuda y avanzar en el cobro. Solo si el contribuyente no responde a ninguno de estos pasos, se abre la puerta al embargo. Es decir, las cuentas bancarias pueden quedar congeladas y ciertas propiedades pasan a estar bajo control del fisco hasta cubrir el saldo pendiente.

Para la campaña fiscal 2025, la agencia anunció una mirada mucho más detallista sobre las declaraciones. Habrá más auditorías, un filtro más fino sobre formularios con inconsistencias y un seguimiento reforzado de información dudosa. Ese giro también alcanza el uso de embargos: la herramienta se vuelve más frecuente para quienes desoyen los avisos.

No solo están en juego cuentas y propiedades. Si la persona tiene derecho a un reembolso de impuestos estatales, ese dinero puede ser tomado para cubrir deudas federales. En esos casos, el contribuyente puede recibir un aviso específico sobre la retención del reembolso o una notificación sobre su derecho a una audiencia después de la medida.

Cómo revisar si tenés deudas y evitar sorpresas

Quien sospeche que puede estar en falta con el fisco no debería esperar a que llegue una carta de embargo. Una forma directa de revisar la situación es entrar al sitio oficial de la agencia tributaria y acceder a la sección para consultar la cuenta personal. Luego de crear un usuario o iniciar sesión, se puede ver el saldo pendiente, los pagos registrados, los intereses y las multas acumuladas.

Otra opción es comunicarse por teléfono con la línea de atención al contribuyente, disponible de lunes a viernes en horario extendido. Para esa llamada conviene tener a mano el número de Seguro Social y la información básica de las últimas declaraciones. Actuar temprano, responder los avisos y negociar un plan de pago puede ser la diferencia entre ordenar las finanzas con un acuerdo razonable o enfrentar un embargo que afecte de manera directa el patrimonio y el día a día económico del contribuyente.