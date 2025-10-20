Pronóstico en México: arranca la semana con lluvias, viento y aire más fresco

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un arranque de semana con lluvias, viento y variaciones de clima en buena parte de México . El avance de una masa de aire frío por el golfo de México marcará el inicio de la jornada, refrescando el ambiente en el oriente del país y generando vientos del norte que soplarán con fuerza sobre las costas.

En paralelo, una zona de baja presión situada al sur reforzará las condiciones de humedad sobre el sureste. En Veracruz y Chiapas se esperan lluvias intensas, mientras que en Oaxaca y Tabasco las precipitaciones serán muy fuertes y podrían venir acompañadas de descargas eléctricas. En el istmo y golfo de Tehuantepec, las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h, con oleaje elevado que superará los 2 metros de altura.

Las lluvias dominarán el sur y el oriente de México, donde los sistemas de baja presión mantendrán el cielo cubierto gran parte del día. En contraste, el norte vivirá un panorama más tranquilo, con ambiente seco y cálido, aunque con vientos moderados en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y una ligera sensación de frescura hacia la noche.

En el occidente y el centro del país, la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México favorecerá chubascos y lluvias dispersas. Ciudades como Jalisco, Michoacán, Colima, Puebla y el Estado de México tendrán precipitaciones intermitentes, en su mayoría hacia la tarde o noche.

Hacia el este, la península de Yucatán también recibirá la influencia de una vaguada en altura. En Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes, acompañadas de cielo nublado, ráfagas de viento y un ambiente bochornoso por la humedad.

El clima de México comenzará la semana con humedad, viento y temperaturas más bajas en el oriente del país.

En tanto, el golfo de México registrará vientos del norte con rachas de hasta 50 km/h sobre las costas de Veracruz, generando oleaje y un notable descenso de la temperatura en comparación con los días anteriores.

Viento, temperaturas y panorama general

El viento del norte será el protagonista del día en las costas del golfo de México y del Pacífico sur.

En cuanto a temperaturas, el contraste será notable: las máximas llegarán a los 40° en Sonora, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las mínimas descenderán a 0° o menos en zonas serranas del norte y centro del país, incluyendo Baja California, Chihuahua y Durango.

Panorama del clima en ciudades de México: