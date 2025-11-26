Pronóstico para este miércoles en México: lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura
El frente frío 16 avanza reforzado y dejará un día inestable en gran parte de México, con lluvias fuertes, vientos intensos y descenso de las temperaturas.
El miércoles llega con un cambio abrupto del tiempo en México. El frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del noroeste de Canadá, y avanzará por el oriente del país generando un escenario de lluvias, viento y un descenso notable de las temperaturas.
La combinación del frente con un canal de baja presión sobre el golfo de México dejará precipitaciones fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluyendo la península de Yucatán.
Las zonas más afectadas serán Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas y acumulados que podrían generar crecidas repentinas, deslaves y encharcamientos. Además, se activará un evento de "Norte" con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, junto a oleaje elevado. En las costas de Tamaulipas y Veracruz el viento también será protagonista, con rachas de 40 a 60 km/h.
El viento fuerte no se quedará solo en el litoral: entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, registrarán rachas que podrían alcanzar los 60 km/h, acompañadas por un ambiente más frío durante el día.
Aunque el panorama general es húmedo e inestable, el ingreso de humedad desde el Pacífico dejará solo lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Zonas con lluvias más intensas hoy en México
Las precipitaciones más significativas se concentrarán en tres estados:
- Puebla, con lluvias muy fuertes a intensas en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra.
- Veracruz, con acumulados intensos en regiones como Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y zonas de capital.
- Oaxaca, sobre todo en el sector norte.
También se esperan lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. La Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato tendrán chubascos intermitentes.
En el istmo y golfo de Tehuantepec, el evento de “Norte” dejará rachas de 60 a 80 km/h, mientras que en Tamaulipas y Veracruz el viento costero alcanzará los 60 km/h. El oleaje será elevado, especialmente en el golfo de Tehuantepec.
En cuanto a las temperaturas, el sur mantendrá valores elevados, con máximas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, el amanecer del jueves será muy frío en sierras de Chihuahua y Durango, donde se prevén mínimas de hasta –10 °C.