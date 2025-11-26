Pronóstico para este miércoles en México: lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura

El miércoles llega con un cambio abrupto del tiempo en México . El frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del noroeste de Canadá, y avanzará por el oriente del país generando un escenario de lluvias, viento y un descenso notable de las temperaturas.

La combinación del frente con un canal de baja presión sobre el golfo de México dejará precipitaciones fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluyendo la península de Yucatán.

Las zonas más afectadas serán Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas y acumulados que podrían generar crecidas repentinas, deslaves y encharcamientos. Además, se activará un evento de "Norte" con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, junto a oleaje elevado. En las costas de Tamaulipas y Veracruz el viento también será protagonista, con rachas de 40 a 60 km/h.

El viento fuerte no se quedará solo en el litoral: entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, registrarán rachas que podrían alcanzar los 60 km/h, acompañadas por un ambiente más frío durante el día .

Aunque el panorama general es húmedo e inestable, el ingreso de humedad desde el Pacífico dejará solo lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

El descenso de temperatura y el evento de “Norte” marcarán una jornada inestable en México.

Zonas con lluvias más intensas hoy en México

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en tres estados:

Puebla, con lluvias muy fuertes a intensas en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra.

Veracruz, con acumulados intensos en regiones como Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y zonas de capital.

Oaxaca, sobre todo en el sector norte.

También se esperan lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. La Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato tendrán chubascos intermitentes.

En el istmo y golfo de Tehuantepec, el evento de “Norte” dejará rachas de 60 a 80 km/h, mientras que en Tamaulipas y Veracruz el viento costero alcanzará los 60 km/h. El oleaje será elevado, especialmente en el golfo de Tehuantepec.

En cuanto a las temperaturas, el sur mantendrá valores elevados, con máximas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, el amanecer del jueves será muy frío en sierras de Chihuahua y Durango, donde se prevén mínimas de hasta –10 °C.