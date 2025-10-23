Por cuánto lideró el rating Chris Pazcal con Regalo de amor

El actor mexicano protagoniza esta telenovela que sale por Las Estrellas. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Las Estrellas busca liderar el rating con Regalo de amor. Es una telenovela mexicana producida por Silvia Cano y está basada en la serie turca creada por Emre Kabakusak, Bir Küçük Gün (2022). Está protagonizada por Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal.

Es la historia de Isabella, una mujer que sueña con ser madre, y Eugenio, un hombre que, tras un divorcio, se cierra al amor. Ambos se encuentran y se enamoran, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando aparece una niña que los une y los enfrenta a nuevos desafíos y decisiones importantes.

La telenovela ahonda en temas como la maternidad, la paternidad, la resiliencia y las relaciones familiares más allá de los lazos de sangre, mostrando la importancia del amor, la confianza y la comunicación en la superación de obstáculos.

En el reparto también está Claudia Ramírez, Diana Bracho, Francisco Pizaña, Juan Martín Jáuregui, Valentina Buzzurro, entre otros talentosos actores.