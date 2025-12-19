OpenAI lanza Sora:La revolución del video hiperrealista llega a la Argentina

La herramienta que genera escenas audiovisuales a partir de texto ya está disponible en el país para usuarios de todas las plataformas.

El avance de la inteligencia artificial generativa ha marcado un nuevo hito en el territorio nacional. Tras meses de expectativa global, Sora, la flamante tecnología desarrollada por OpenAI, ha desembarcado oficialmente en la Argentina.

Esta plataforma, que permite convertir descripciones escritas (prompts) en piezas de video coherentes y detalladas, promete redefinir los procesos de producción de contenido, permitiendo a los usuarios locales experimentar con formatos narrativos que hasta hace poco requerían presupuestos de gran escala. Se trata de una nueva era para la creación de contenidos.

cover_image-1760002188 Sora ya está en Argentina El funcionamiento de Sora se basa en un complejo motor de aprendizaje profundo entrenado con vastos volúmenes de datos. A diferencia de los editores convencionales, este sistema no recorta material preexistente, sino que genera contenido original desde cero, interpretando la relación entre el lenguaje y el movimiento físico.

Entre sus mayores virtudes destaca la continuidad visual, una característica que resuelve uno de los grandes problemas de las IAs anteriores: la fragmentación de los escenarios. En Sora, los personajes y el entorno mantienen una lógica estética durante toda la secuencia, permitiendo ajustes en el encuadre y el estilo según la necesidad del creador.

A pesar de su potencia, los expertos señalan que la herramienta todavía presenta desafíos. En ocasiones, el sistema puede incurrir en inconsistencias físicas o interpretaciones erróneas de frases ambiguas. Por este motivo, la industria local la visualiza actualmente como un complemento estratégico para bocetos y conceptos iniciales, más que como un reemplazo definitivo del trabajo humano.