OpenAI lanza Sora:La revolución del video hiperrealista llega a la Argentina
La herramienta que genera escenas audiovisuales a partir de texto ya está disponible en el país para usuarios de todas las plataformas.
El avance de la inteligencia artificial generativa ha marcado un nuevo hito en el territorio nacional. Tras meses de expectativa global, Sora, la flamante tecnología desarrollada por OpenAI, ha desembarcado oficialmente en la Argentina.
Esta plataforma, que permite convertir descripciones escritas (prompts) en piezas de video coherentes y detalladas, promete redefinir los procesos de producción de contenido, permitiendo a los usuarios locales experimentar con formatos narrativos que hasta hace poco requerían presupuestos de gran escala. Se trata de una nueva era para la creación de contenidos.
El funcionamiento de Sora se basa en un complejo motor de aprendizaje profundo entrenado con vastos volúmenes de datos. A diferencia de los editores convencionales, este sistema no recorta material preexistente, sino que genera contenido original desde cero, interpretando la relación entre el lenguaje y el movimiento físico.
Entre sus mayores virtudes destaca la continuidad visual, una característica que resuelve uno de los grandes problemas de las IAs anteriores: la fragmentación de los escenarios. En Sora, los personajes y el entorno mantienen una lógica estética durante toda la secuencia, permitiendo ajustes en el encuadre y el estilo según la necesidad del creador.
A pesar de su potencia, los expertos señalan que la herramienta todavía presenta desafíos. En ocasiones, el sistema puede incurrir en inconsistencias físicas o interpretaciones erróneas de frases ambiguas. Por este motivo, la industria local la visualiza actualmente como un complemento estratégico para bocetos y conceptos iniciales, más que como un reemplazo definitivo del trabajo humano.
Disponibilidad y democratización creativa
A diferencia de otros lanzamientos tecnológicos que llegan de forma escalonada, Sora ya se encuentra disponible de manera gratuita en Argentina. Los usuarios pueden acceder a través de su versión web o mediante las aplicaciones oficiales en sistemas iOS y Android.
Para el ecosistema creativo argentino, este arribo representa una oportunidad de "nivelar la cancha". Mientras los profesionales independientes ven en Sora una vía para reducir costos y tiempos de producción, los sectores educativos y de comunicación ya debaten el impacto ético y los derechos de autor que conlleva esta nueva frontera tecnológica.