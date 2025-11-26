Mundial 2026: los posibles rivales de México para el debut en el Estadio Azteca

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección de México empieza a despejar una de las grandes incógnitas: el rival que tendrá en el partido inaugural en el Estadio Azteca .

Según confirmó la FIFA, el Tri, en su condición de anfitrión, integrará el bombo 1 y abrirá la Copa del Mundo frente a una selección que saldrá del bombo 3.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington y allí quedará definido el camino de México en la fase de grupos. El equipo conducido por Javier Aguirre debutará en casa y tendrá luego dos compromisos ante rivales de los bombos 2 y 4.

Desde la FIFA detallaron que, por reglamento, México no podrá cruzarse con selecciones de la misma confederación en la fase de grupos, por lo que Panamá queda automáticamente descartada como posible rival del partido inaugural.

Entre los equipos del bombo 3 aparecen varios nombres que generan expectativa y cautela entre los aficionados. Uno de ellos es Noruega, liderada por Erling Haaland, una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El Estadio Azteca volverá a ser sede de un partido inaugural mundialista.Foto: Estadio Azteca

Otra posibilidad es Egipto, selección que cuenta con Mohamed Salah como principal referencia ofensiva y que ya supo complicar a rivales de peso en torneos internacionales.

Además, el listado de potenciales rivales incluye a Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El partido inaugural no solo marcará el inicio del Mundial para México, sino que también será clave para medir las aspiraciones del Tri en una Copa del Mundo que lo tendrá nuevamente como protagonista en casa.