Monteverde llegó a su fin: qué pasó con el rating

Las Estrellas transmitió el final de esta tira mexicana de comedia dramática. Aquí te contamos qué ocurrió con el rating.

Las Estrellas emitió el último episodio de Monteverde, una telenovela mexicana de comedia dramática producida por Lucero Suárez para TelevisaUnivision en el 2025. La tira está basada en la historia chilena creada por Alejandro Cabrera, Isla Paraíso (2019). Fue desarrollada por Suárez y Jimena Merodio. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Está protagonizada por Gabriel Soto y África Zavala, junto con Cynthia Klitbo, Ana Patricia Rojo, Arturo Carmona, Paulette Hernandez y Marcelo Córdoba en los roles antagónicos, acompañados por Alejandro Ibarra, Óscar Bonfiglio, Mario Morán, Fernanda Urdapilleta, Aldo Guerra, Ara Saldivar, Christian Ramos y María Alicia Delgado.

rating RATING. Monteverde con África Zavala La historia sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja.

Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.