México este miércoles: más frío, viento fuerte y lluvias en amplias zonas del país

El frente frío 15 avanza por el norte de México y activa lluvias, descenso de temperatura y rachas intensas de viento en varias regiones, mientras la humedad aumenta en casi todo el territorio.

México amanece con frío, viento intenso y lluvias por el avance del frente frío 15.

El miércoles comienza en México con el frente frío número 15 avanzando sobre el noroeste y norte del país. Este sistema, acompañado por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos, favorecerá vientos fuertes, un nuevo descenso de temperatura y la presencia de lluvias en distintos puntos del norte.

En sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua también se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana.

La situación se refuerza con una línea seca ubicada sobre el noreste, que aportará rachas de viento adicionales especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ambiente permanecerá inestable en esa franja del país durante buena parte del día.

méxico El norte de México tendrá lluvias y posibles nevadas, mientras el sur suma humedad y calor. Shutterstock Lluvias más extendidas y humedad creciente en México Además, una combinación de humedad del Pacífico, la cercanía de la vaguada monzónica al sur y la presencia de canales de baja presión en el interior del país incrementará la probabilidad de lluvia en gran parte del territorio. Desde Baja California hasta el sureste, pasando por estados del centro y occidente, se esperan chubascos dispersos y episodios de lluvia fuerte en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El ambiente frío o muy frío seguirá siendo protagonista durante la mañana y la noche en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Las heladas continuarán al amanecer en zonas altas, especialmente en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México.