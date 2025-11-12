México: el frío comienza a ceder en gran parte del país

El frente frío 13 se debilita, pero aún deja ráfagas intensas en el istmo de Tehuantepec y lluvias fuertes en Quintana Roo y el sureste de México.

El frente frío 13 pierde fuerza, pero el viento del norte sigue golpeando el sur de México.

El clima en México muestra una leve mejoría este miércoles, tras varios días de temperaturas extremas provocadas por el frente frío número 13. La masa de aire ártico que lo acompaña comenzará a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas en gran parte del país.

Aun así, el viento del norte continuará soplando con fuerza en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se prevén rachas de hasta 80 km/h.

Miércoles con temperaturas en alza y lluvias en el sureste En el sur y sureste mexicano el ambiente sigue inestable. Un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo y chubascos dispersos en Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

México Quintana Roo y Yucatán concentran las lluvias más intensas de la jornada en México. Shutterstock En contraste, en los estados del norte, noreste y centro del país las condiciones comienzan a estabilizarse. El aire polar pierde intensidad y las temperaturas máximas se elevan ligeramente, especialmente durante la tarde. Sin embargo, el amanecer aún será frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas e Hidalgo, donde se esperan heladas matinales.

El viento de componente norte seguirá siendo protagonista: se registrarán ráfagas de 70 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas, y de hasta 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo durante la mañana, aunque disminuirán hacia la tarde. El resto del país disfrutará de cielos despejados y sin probabilidad de lluvias, con un ambiente más templado que en jornadas anteriores.