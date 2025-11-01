Mercado Libre: el Smart TV de 40 pulgadas que cuesta menos de 3 mil pesos e incluye Netflix

La página web tiene un 25% OFF y puedes pagar en 15 cuotas sin intereses con diferentes medios de pago.

Si quieres cambiar tu televisor para disfrutar de tus películas y series, no te puedes perder esta oportunidad de Mercado Libre. En la página web podrás encontrar en oferta el Smart TV Ghia de 40 pulgadas que incluye Wi-Fi, Bluetooth y Netflix a tan solo 2999 pesos.

Las características de este Smart TV En cuanto a resolución, este Smart TV cuenta con una pantalla Full HD que funciona con un sistema operativo Whale TV. Este no es de los más conocidos, como Android, pero permite acceder a aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video y YouTube, sumado a la posibilidad de conectarse a red Wi-Fi.

smart tv mercado libre Mercado Libre tiene en oferta este Smart TV. Archivo MDZ. Este televisor incluye una conectividad completa gracias a sus tres puertos HDMI, dos entradas USB y un puerto de fibra óptica para sistemas de sonido externo. A esto se le añade dos altavoces de 8W que se adaptan al contenido que estás viendo para brindar una experiencia inmersiva.

La visual del Smart TV adapta sus colores a normal, frío o cálido, según lo dispongas. También puedes controlar la luz del fondo y la reducción. Al igual que la imagen, el sonido tiene controles con modos Estándar, Música, Película y Deporte.