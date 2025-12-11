Lluvias fuertes en el sur y viento intenso en el norte: el pronóstico para México

El jueves llega con condiciones inestables en buena parte de México . El Servicio Meteorológico Nacional , organismo oficial del Gobierno, explicó que el frente frío número 19 continúa estacionado en el oriente de la península de Yucatán, lo que mantiene la presencia de chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y sectores del sureste.

Durante la madrugada, este sistema se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de influir en el país.

Mientras tanto, el nuevo frente frío número 20 ingresará por la frontera norte y comenzará a avanzar sobre el noreste del territorio nacional. Según detalló el SMN, este sistema provocará rachas de viento fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, un escenario que podría extenderse durante la tarde y la noche. El contraste de masas de aire y el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical favorecerán estas ráfagas.

A la vez, varios canales de baja presión , combinados con inestabilidad atmosférica y el constante aporte de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, generarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y provocar encharcamientos en zonas urbanas .

La península de Yucatán también permanecerá bajo condiciones lluviosas, especialmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan intervalos de chubascos y momentos de lluvia más intensa hacia la noche.

En el Pacífico Sur y en la región central se prevén temperaturas cálidas durante el día, con máximas que volverán a ubicarse entre 35° y 40° en estados como Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, hacia la madrugada del viernes persistirá el ambiente frío en zonas altas del norte y el centro, donde podrían registrarse valores cercanos o inferiores a 0° en sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora y parte del Estado de México.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en áreas bajas, mientras que las rachas de viento asociadas al frente 20 podrían derribar árboles o anuncios ligeros. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.