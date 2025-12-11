Lluvias fuertes en el sur y viento intenso en el norte: el pronóstico para México
El SMN anticipa un jueves con chubascos en gran parte de México, lluvias fuertes en el sur y la península de Yucatán y rachas intensas de viento en el norte por el avance del frente frío 20.
El jueves llega con condiciones inestables en buena parte de México. El Servicio Meteorológico Nacional, organismo oficial del Gobierno, explicó que el frente frío número 19 continúa estacionado en el oriente de la península de Yucatán, lo que mantiene la presencia de chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y sectores del sureste.
Durante la madrugada, este sistema se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de influir en el país.
Mientras tanto, el nuevo frente frío número 20 ingresará por la frontera norte y comenzará a avanzar sobre el noreste del territorio nacional. Según detalló el SMN, este sistema provocará rachas de viento fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, un escenario que podría extenderse durante la tarde y la noche. El contraste de masas de aire y el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical favorecerán estas ráfagas.
A la vez, varios canales de baja presión, combinados con inestabilidad atmosférica y el constante aporte de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, generarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y provocar encharcamientos en zonas urbanas.
Así estará el tiempo en México
La península de Yucatán también permanecerá bajo condiciones lluviosas, especialmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan intervalos de chubascos y momentos de lluvia más intensa hacia la noche.
En el Pacífico Sur y en la región central se prevén temperaturas cálidas durante el día, con máximas que volverán a ubicarse entre 35° y 40° en estados como Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, hacia la madrugada del viernes persistirá el ambiente frío en zonas altas del norte y el centro, donde podrían registrarse valores cercanos o inferiores a 0° en sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora y parte del Estado de México.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en áreas bajas, mientras que las rachas de viento asociadas al frente 20 podrían derribar árboles o anuncios ligeros. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.