Limpieza: el trucazo casero para limpiar la pantalla del celular

Usando alcohol y agua destilada se puede realizar una limpieza perfecta de los dispositivos electrónicos.

Las tablets, laptops y celulares acumulan polvo, huellas y residuos de grasa por el uso diario. Es por eso que es importante realizar una limpieza para poder preservar los aparatos en condiciones sin dañarlos. Esto permitirá preservar la calidad de las imágenes.

Limpieza de pantalla En primer lugar, se recomienda apagar el equipo para eliminar riesgos eléctricos y para poder detectar manchas de manera más sencilla. El mejor aliado para esta limpieza es la microfibra suave porque no tiene pelusas y logra capturar la grasa y el polvo.

Se recomienda evitar en esta limpieza el uso de toallas de cocina, servilletas, papel higiénico y cualquier tela rugosa porque pueden causar microabrasiones en la pantalla.

Con este truco podrás limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla Foto: Shutterstock Limpieza. Con este truco podrás limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla Foto: Shutterstock Para combatir las huellas dactilares se mezcla agua destilada y en la misma proporción alcohol al 70%. También se pueden usar líquidos limpiadores específicos. Nunca se aplica el líquido directamente en la pantalla. Se recomienda rociar sobre el paño y luego se realiza la limpieza.

En cuanto a la técnica de limpieza, se realizan movimientos suaves y circulares sin aplicar presión. Esto se usa especialmente en pantallas táctiles donde la grasa corporal es el problema.