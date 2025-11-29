La planta comestible que limpia riñones y fortalece los huesos y dientes por su gran contenido de minerales

Fue el cuarto cultivo más importante en la época prehispánica y hoy se consume en varias recetas.

El huauzontle es una planta originaria de México y guarda un gran valor nutricional por su contenido denso de proteínas, fibra, calcio, hierro, minerales, fósforo, vitaminas A, C, E y del complejo B. Se consigue con facilidad en los mercados de México y se puede incluir en recetas sencillas como ensaladas y huevos revueltos.

A su vez, el huauzontle, que se consume verde, tiene una gran concentración de flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que fortalecen el sistema inmune y protege de las enfermedades infecciosas, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Huauzontle-001-Larousse-Cocina Así es el huauzontle, la planta que se consume en México. Archivo. Esta planta tiene una gran historia que data desde las primeras comunidades que habitaban en México. En su época fue el cuarto cultivo más importante y fue utilizado como tributo que varios pueblos le pagaban al imperio azteca. Pero durante la conquista fue prohibido porque se lo relacionaba como ofrenda para sacerdotes y sacrificios humanos.

La receta para seguir en casa Una forma de consumir huauzontle es en ensalada. Para hacerlo tienes que mezclar 2 tazas de huauzontles limpios, ½ taza de pepitas de calabaza tostadas, ½ taza de cilantro lavado y desinfectado y 4 cucharaditas de aceite de oliva. Luego agrégalo a un chile de árbol rebanado, una naranja en gajos sin huesos ni membrana y un aguacate con sal a gusto.