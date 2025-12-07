La hija de Alfonso Cuarón y las fuertes críticas tras telonear a Dua Lipa

La presentación de Bu Cuarón, hija del famoso cineasta Alfonso Cuarón , en el reciente concierto de Dua Lipa en CDMX, encendió las redes sociales. La joven recibió una ola de críticas fuertes por su actuación y por presuntas ventajas profesionales. La controversia puso a la artista de 22 años en el centro del debate.

El cierre mexicano del Radical Optimism Tour de Dua Lipa tenía a sus seguidores llenos de expectativa por la estrella principal. Sin embargo, Bu Cuarón terminó en el escenario del Estadio GNP Seguros para abrir el tercer sold out de la cantante. Las redes ya ardían antes de que ella cantara la primera nota.

Ya sobre el escenario, Bu interpretó parte de su repertorio personal y propio. Su estilo musical se define como indie pop con tintes electrónicos y experimentales. Intentó conectar con el público presente, pero las reacciones fueron visiblemente divididas. La joven lanzó un mensaje de agradecimiento a su hermano Olmo, quien la acompaña.

La crítica en las redes no se hizo esperar tras la presentación en vivo de la joven artista. Varios usuarios calificaron su actuación con frases muy negativas en Twitter y otras plataformas. Se leyeron comentarios sobre "cringe máximo" y sobre un show de baja calidad artística. Un comentarista afirmó que su gran mérito fue hacer un show deficiente ante tanta gente.

La polémica no se centró solo en la calidad de su performance musical en el evento. La discusión sobre el "nepotismo" volvió a tomar fuerza con el apellido Cuarón en el escenario. Para muchos internautas, la joven obtuvo el lugar en el concierto gracias a las influencias. Esta situación colocó a la artista en el centro del escrutinio público.

cuaron2

Quién es Bu Cuarón

Bu, cuyo nombre completo es Tess Bu Cuarón, nació en Londres en el año 2003. Ella es hija del cineasta Alfonso Cuarón y de la actriz italiana Annalisa Bugliani. Su origen y sus lazos familiares son el origen del debate actual en la industria. La joven ha crecido bajo el ojo público de la fama internacional desde niña.

Pese a las críticas sobre su talento musical, Bu Cuarón cuenta con una sólida formación académica. Pasó siete años estudiando piano y música clásica en un conservatorio en Europa. Esta formación sirvió de impulso para desarrollar su propuesta sonora propia. Su trabajo se mueve entre inglés, español y la electrónica.

Su estilo musical propio cristalizó con el lanzamiento de su EP (Extended Play) titulado Drop By When You Drop Dead. La artista trabaja sus composiciones de la mano de su hermano, Olmo Cuarón. Sus primeras canciones ya mostraban esa mezcla de géneros. La joven busca abrirse camino fuera de la sombra familiar de su padre.