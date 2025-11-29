La emotiva celebración de unos padres orgullosos por la recibida de su hija

Un vehículo fue registrado ploteado en su parabrisas trasero con una frase para dar a conocer el logro de su hija.

Se acerca fin de año y por ende el cierre del año académico en las diferentes universidades e institutos terciarios. Es habitual que en esta época se vean postales de alegría y celebración en las calles por los festejos de las personas que sacan su última materia o bien defienden su tesis para recibirse.

La calle Arístides y el Parque San Martín son los espacios predilectos de estas caravanas. Son coloridas, incluyen carteles, utilería, bocinazos y hasta bebidas.

Sin embargo, hay una alegría generalmente silenciosa pero no por eso menos importante y le corresponde a los familiares directos de esas personas que se egresan. Familias que en ocasiones apuestan mucho en la continuidad de esos estudios y pocas veces asumen el objetivo como propio y lo celebran como tal. Pero no fue el caso de estos padres.

Una serie de imágenes y un video registraron este domingo a un auto marca Fiat Cronos circular con un ploteo dedicado a su hija, con el único objetivo de mostrar con orgullos su logró: recibirse de Licenciada en Psicología.

Los padres emocionados por la nueva psicóloga de la familia pegaron una frase en su parabrisas trasero que reza: "Mi hija ya es Lic. en Psicología. Orgullosos!!!" y adjuntaron la fecha del martes pasado, 25 de noviembre, como el recuerdo del día en que la estudiante logró su objetivo.