La emotiva celebración de unos padres orgullosos por la recibida de su hija
Un vehículo fue registrado ploteado en su parabrisas trasero con una frase para dar a conocer el logro de su hija.
Se acerca fin de año y por ende el cierre del año académico en las diferentes universidades e institutos terciarios. Es habitual que en esta época se vean postales de alegría y celebración en las calles por los festejos de las personas que sacan su última materia o bien defienden su tesis para recibirse.
La calle Arístides y el Parque San Martín son los espacios predilectos de estas caravanas. Son coloridas, incluyen carteles, utilería, bocinazos y hasta bebidas.
Sin embargo, hay una alegría generalmente silenciosa pero no por eso menos importante y le corresponde a los familiares directos de esas personas que se egresan. Familias que en ocasiones apuestan mucho en la continuidad de esos estudios y pocas veces asumen el objetivo como propio y lo celebran como tal. Pero no fue el caso de estos padres.
Una serie de imágenes y un video registraron este domingo a un auto marca Fiat Cronos circular con un ploteo dedicado a su hija, con el único objetivo de mostrar con orgullos su logró: recibirse de Licenciada en Psicología.
Los padres emocionados por la nueva psicóloga de la familia pegaron una frase en su parabrisas trasero que reza: "Mi hija ya es Lic. en Psicología. Orgullosos!!!" y adjuntaron la fecha del martes pasado, 25 de noviembre, como el recuerdo del día en que la estudiante logró su objetivo.
Un lector de MDZ registró el auto en Godoy Cruz y lo compartió.