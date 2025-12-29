Juguetería por menos de 200 pesos en Walmart: el regalo perfecto para el día de los reyes magos

Opciones para pasar un tiempo de calidad y sin gastar mucho dinero. Te contamos todo sobre las mejores ofertas.

Walmart se prepara para el día de Reyes Magos e inicia su semana de ofertas en juguetería. Algunas de sus opciones son entretenidas para todas las edades y no significan un gasto muy grande para el bolsillo. Desde MDZ escogimos las mejores que incluyen cuotas sin interés y envío sin costo.

Todos los juguetes y juegos de mesa que te recomendaremos a continuación desarrollarán la memoria, lógica y estrategia de los jugadores. Al mismo tiempo les permitirá mejorar sus habilidades sociales de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia a la frustración, por lo que creemos que son una gran opción para los más pequeños.

Las ofertas de Walmart para los más chicos Set de plastilina Hasbro Play-Doh con 20 herramientas y 15 colores en latas de 56 y 112 gramos. Este set sirve para estampar, cortar, apretar, formar y llevar la creatividad a otro nivel, y lo puedes conseguir en la página web por solo 598 pesos.

ada05e70-2c69-4e7e-96de-eb8d2a24cbea.5312d629fd523de2eb727ef0e7cb3377 Un juego para explotar la creatividad. Archivo. Otra opción es un set LEGO que incluye un auto deportivo rojo, un conductor y artículos de limpieza. Sus piezas tienen un diseño aerodinámico y moderno que capta la esencia real del auto y se pueden construir en pocos minutos, incluso con manos pequeñas. El set de 109 piezas cuesta 179 pesos.

9eab58cb-b5e4-4239-aab7-623cc581aa01.b9ed8cbd4dc68c28dcfe7179e59ceeff En Walmart está de oferta este set LEGO. Archivo. El juego de mesa Hasbro Piggy Piggy contiene 5 figuras de cerditos y se juega con cartas. El objetivo es robar cerditos y anotar 8 puntos para ganar una partida. Es un juego sencillo de estrategia en donde los jugadores deben competir por coleccionar cerditos colocando sobre la mesa la mayor cantidad de cartas de comida del mismo color que un cerdito. El juego está disponible por solo 189 pesos.