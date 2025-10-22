Jardinería: este es el motivo por el que debes usar cáscara de plátano y vinagre en tus plantas

Es posible nutrir las plantas con un fertilizante natural que recomiendan los expertos en jardinería.

Una combinación que no falla para el jardín. Fuente: IA Gemini.

El mundo de la jardinería es muy amplio y versátil. Existen soluciones naturales para ayudar a las plantas sin gastar dinero. Una mezcla de vinagre y cáscaras de plátano será la salvación para el jardín. Ahora a poner manos a la obra.

Jardinería Esa fórmula casera aporta nutrientes para mejorar el crecimiento de las plantas y para mejorar el suelo. La cáscara de banana aporta potasio, fósforo y magnesio. Se trata de tres minerales que son esenciales para el jardín.

Mientras que el vinagre también hace su trabajo acelerando la descomposición de la cáscara y libera nutrientes. También sirve para reducir el pH del suelo.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock Jardinería. La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock La combinación de estos dos da como resultado un fertilizante líquido que se puede usar en el riego. No se aconseja aplicar el vinagre directamente sobre las plantas porque podría dañarlas.

Para que sea efectiva hay que dejar reposar la mezcla y luego se diluye en agua obteniendo un líquido seguro y útil para poder nutrir el jardín.