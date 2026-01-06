IA acaba de cambiar uno de los enigmas más viejos de la historia de la arqueología en Perú: lo hizo en 6 meses

La comunidad científica encuentra un nuevo secreto en Perú y las teorías sobre Nazca dan un giro inesperado, gracias a inteligencia artificial.

La IA vuelve a ser la protagonista luego de que el Instituto Nazca de la Universidad de Yamagata anunciara un descubrimiento asombroso en el sur de Perú. La investigación tuvo la ayuda de una IA diseñada por IBM Research y ayudó a señalar zonas con altas probabilidades de hallazgos arqueológicos.

La noticia fue publicada en PNAS en septiembre de 2023 y detalló un hito arqueológico: el descubrimiento de 303 jeroglíficos en Perú en apenas 6 meses, gracias a la IA. Lo sorprendente es que mientras a los arqueólogos les tomó casi un siglo descubrir 430 jeroglíficos, el sistema de IBM duplicó el número de hallazgos en solo medio año.

pnas.2407652121fig02 Las figuras descubiertas por la IA. PNAS. ¿Qué encontró la IA? Los jeroglíficos hallados son de tipo relieve que representan principalmente figuras humanas, cabezas decapitadas y animales domesticados, como llamas. Estos se ubican cerca de senderos antiguos y se cree que servían para compartir información o mensajes a otros grupos que transitaban por allí.

En los hallazgos se registra una gran cantidad de figuras que representan cabezas humanas decapitadas. Esto refuerza una teoría científica sobre los numerosos sacrificios humanos y la importancia que estos eventos tenían para los Nazca. La cabeza cortada era considerada un trofeo y advertencia para los enemigos.