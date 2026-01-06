El descubrimiento sobre el Imperio romano que dejó sin palabras a los expertos en el Reino Unido

Un descubrimiento arqueológico realizado en el Reino Unido llamó la atención de especialistas y museos. En una zona rural cercana a Braintree, en el condado de Essex, una persona que utilizaba un detector de metales encontró un antiguo sello de plata medieval que contiene una piedra grabada de época romana. El descubrimiento combina dos momentos históricos separados por más de mil años.

El objeto apareció en septiembre en la localidad de Gosfield. Tras los estudios correspondientes, las autoridades confirmaron que se trata de un tesoro. El sello fue fechado entre los años 1200 y 1400, es decir, en plena Edad Media. La piedra incrustada en el centro es mucho más antigua y pertenece al período romano temprano.

Según explicó Lori Rogerson, responsable local del registro de hallazgos, el descubrimiento resulta poco común porque une un trabajo medieval con una gema romana auténtica. Este tipo de combinación casi no aparece en piezas conservadas hasta la actualidad.

En el centro del sello hay una piedra de color rojo, conocida como cornalina. La gema presenta un grabado muy detallado que muestra un carro romano tirado por dos caballos, guiados por un auriga con riendas y látigo. Los especialistas dataron esta imagen entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo.

Alrededor de la piedra, el marco de plata tiene una inscripción en latín escrita al revés: “SECRETVM . RICARDI”. La frase significa “el sello privado de Ricardo”. En la Edad Media, estos sellos se presionaban sobre cera caliente para cerrar y validar cartas o documentos importantes .

hallazgo El descubrimiento ya fue declarado tesoro y podría exhibirse en un museo del Reino Unido tras su valuación oficial.

De acuerdo con los expertos, el hombre llamado Ricardo que usó este sello eligió la piedra romana de forma intencional. En esa época, poseer un objeto antiguo de origen romano mostraba educación, prestigio y conocimiento del mundo clásico. Por ese motivo, este descubrimiento aporta información sobre el estatus social de su antiguo dueño.

El descubrimiento será exhibido en un museo

El sello fue registrado por el programa Portable Antiquities Scheme, gestionado en Essex por museos locales en nombre del British Museum. Las autoridades indicaron que el año 2025 presentó una gran cantidad de casos similares, con un número récord de objetos declarados tesoro.

Actualmente, el descubrimiento avanza en el proceso de tasación oficial. Todo indica que el objeto pasará a formar parte de la colección del Braintree and District Museum Service. En caso de que ningún museo lo adquiera, la persona que realizó el hallazgo podrá recuperarlo.

En los últimos años, la zona de Braintree ya fue escenario de otros hallazgos relevantes, como un amuleto romano de oro casi puro, único en su tipo dentro del Reino Unido.

Este descubrimiento ofrece una mirada clara sobre cómo objetos de la antigua Roma continuaron en uso durante la Edad Media. También permite comprender mejor la historia profunda de Essex y la convivencia de distintas culturas a lo largo del tiempo.