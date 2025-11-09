Frente frío en México: el domingo llega con lluvias, viento y bajas temperaturas

El frente frío número 13 avanza por el país con lluvias intensas, descenso de temperatura y evento de “Norte” en varios estados del Golfo de México y el sureste.

Lluvias, frío y fuertes ráfagas de viento se harán sentir en varias regiones de México por el avance del frente frío número 13

El domingo 9 de noviembre traerá un cambio brusco en el clima de México, marcado por lluvias, viento y una baja notable en las temperaturas. El frente frío número 13 se desplazará rápidamente por el norte y oriente del país, extendiéndose hacia el golfo de México y provocando condiciones invernales anticipadas en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, el sistema frontal, junto con un canal de baja presión sobre el sureste, generará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Tabasco; y precipitaciones de menor intensidad en Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y la península de Yucatán. También se prevén chubascos en el centro y lluvias aisladas hacia el occidente.

El frente frío número 13 avanza con fuerza en México La masa de aire ártica que acompaña al frente provocará un marcado descenso térmico y heladas al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Las temperaturas más bajas se registrarán en Chihuahua, Durango y Zacatecas, donde el ambiente será gélido y no se descarta la caída de nieve o aguanieve en cimas altas como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

México Veracruz, Oaxaca y Chiapas estarán entre los estados más afectados por el temporal, mientras el norte de México amanecerá con heladas y ambiente gélido. Shutterstock El evento de "Norte" también cobrará fuerza. Se esperan rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, extendiéndose gradualmente hacia Tabasco y Campeche. Además, los vientos del norte se combinarán con el ingreso de aire polar para mantener sensaciones térmicas muy bajas en el noreste y oriente del país.

En contraste, el noroeste y parte del Pacífico seguirán con condiciones más estables, con cielo parcialmente despejado y temperaturas cercanas a los 35° en Sonora, Nayarit y Jalisco. Sin embargo, el ambiente seco y los vientos fuertes podrían generar tolvaneras locales en zonas del norte.