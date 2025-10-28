Este es el pronóstico para todo México este martes

México vivirá un martes de variaciones en el clima, con temperaturas elevadas en gran parte del territorio y lluvias que afectarán principalmente al sur y la península de Yucatán.

El pronóstico del clima para este martes en México muestra un escenario dividido: el norte del país se prepara para el paso de aire más frío y vientos intensos, mientras que el sur y el sureste continuarán con lluvias provocadas por humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Durante la jornada, un frente frío recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional. Al interactuar con una corriente de vientos en altura, generará ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, la masa de aire polar asociada al sistema provocará un descenso marcado en las temperaturas, con posibles heladas en zonas serranas de ambas regiones.

En el sur del país, los canales de baja presión generarán humedad, lo que se traducirá en lluvias más frecuentes en entidades como Michoacán, Guerrero y especialmente Chiapas, donde se esperan los acumulados más significativos. También se prevén chubascos dispersos en la península de Yucatán, el centro del territorio y parte del occidente.

México El norte de México enfrentará viento fuerte por el avance de aire más frío. Shutterstock El anticiclón que domina los niveles medios de la atmósfera sobre el norte y centro de México seguirá limitando la formación de nubes de tormenta en esas regiones, permitiendo cielos más despejados y temperaturas calurosas durante la tarde. Pese a ello, al amanecer del miércoles persistirá el ambiente frío en zonas altas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrán acercarse nuevamente a los 0°.

En lo que respecta a las temperaturas máximas, se espera que el calor se mantenga con fuerza en gran parte del país. Estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán podrían alcanzar valores cercanos a los 40°, mientras que Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y otras entidades del centro-sur tendrán un ambiente cálido, con máximas entre 30° y 35°.