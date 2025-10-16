Este es el pronóstico del tiempo en México para este jueves 16 de octubre

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias fuertes, viento y cambios en el clima de México , con especial atención en el sur y el noroeste del país. El ingreso de humedad del océano Pacífico, favorecido por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, generará lluvias intensas y muy fuertes en distintas áreas del sur del país, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico, con olas que podrían alcanzar los 3.5 metros de altura.

Mientras tanto, el frente frío número 7 continuará extendiéndose sobre la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical. Este sistema provocará descenso de temperatura, rachas de viento de hasta 70 km/h y lluvias en zonas del norte, donde el ambiente se tornará más fresco hacia la noche.

Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste generará chubascos y lluvias dispersas, aunque se prevé que deje de afectar al territorio nacional hacia el final del día.

Por su parte, canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente y la península de Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas y vientos moderados.

El pronóstico también prevé lluvias muy fuertes en sectores costeros del occidente y sureste, donde podrían presentarse condiciones de temporal en el transcurso del día.

México El clima de México se mantendrá inestable este jueves, con lluvias, viento y contrastes de temperatura en las zonas más afectadas. Shutterstock

Viento, oleaje y temperaturas

El viento alcanzará rachas de 55 a 70 km/h en regiones del norte y sur del país, mientras que en el golfo de California y el noreste se esperan ráfagas moderadas con cielo parcialmente nublado.

El oleaje será elevado en el Pacífico, con alturas de hasta 3.5 metros en las zonas más afectadas, y de entre 1.5 y 2.5 metros en sectores del occidente y centro del litoral.

En cuanto a temperaturas, se pronostican máximas de hasta 40° en áreas del norte y sur, y mínimas de 0° o menos en zonas serranas del noroeste, lo que refleja un marcado contraste térmico entre regiones.

Temperaturas estimadas para este jueves 16 de octubre

Ciudad de México: máxima 23° | mínima 13° | chubascos dispersos.

Guadalajara (Jalisco): máxima 30° | mínima 17° | lluvias fuertes por la tarde.

Monterrey (Nuevo León): máxima 32° | mínima 21° | nublado, con viento moderado.

La Paz (Baja California Sur): máxima 34° | mínima 25° | cielo parcialmente nublado.

Hermosillo (Sonora): máxima 36° | mínima 22° | viento y ambiente seco.

Chihuahua: máxima 30° | mínima 16° | lluvias y descenso de temperatura.

Tuxtla Gutiérrez: máxima 30° | mínima 22° | lluvias intensas y viento.

Mérida: máxima 33° | mínima 25° | lluvias muy fuertes y calor húmedo.

Cancún: máxima 32° | mínima 26° | lluvias con descargas eléctricas.

La Conagua advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos, especialmente en las zonas más afectadas por el temporal. También se recomienda precaución por oleaje elevado y vientos fuertes en las costas del Pacífico y mantenerse informado con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.