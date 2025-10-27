El Samsung con una de las mejores pantallas y cámara de alta resolución del mercado

La rivalidad con el iPhone no es casual: Samsung viene puliendo una receta que mezcla pantalla muy luminosa, cámaras versátiles y un plus poco común en el mercado, el S Pen dentro de la caja. Es un teléfono grande, pensado para trabajar, crear contenido y mirar series sin concesiones.

El objetivo es claro: rendimiento sostenido, brillo que se mantiene a plena luz y herramientas que suman en el día a día. No es un equipo para pasar desapercibido. Es para quien quiere lo mejor del catálogo Android, sin atajos.

El frontal apuesta por un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ con QHD+ (3.120 × 1.440). El refresco es adaptativo, va de 1 a 120 Hz, y se nota tanto en juegos como al recorrer redes. Incorpora HDR10+ y la función Vision Booster, que ayuda a mantener contraste y lectura cuando el sol pega fuerte. El brillo máximo alcanza los 2.600 nits, una cifra ideal para exteriores.

La protección corre por cuenta de Corning Gorilla Armor, que reduce rayas y microgolpes. Bordes delgados, respuesta táctil precisa y una sensación de solidez cierran un conjunto que se siente premium desde el primer toque.

El protagonista es un sensor principal de 200 megapíxeles con f/1.7, enfoque Super Quad Pixel y estabilización óptica. Las tomas nocturnas ganan nitidez y los colores se mantienen controlados. A su lado, un ultra gran angular de 50 MP con 120° y Dual Pixel permite capturar paisajes sin distorsión marcada. El apartado de zoom suma dos teleobjetivos: uno de 10 MP con 3× óptico y otro de 50 MP con 5×; la marca habla de calidad “de grado óptico” al llegar a 10× gracias a su procesamiento.

Ambos estabilizan con OIS para reducir temblores. La cámara frontal es de 12 MP con autoenfoque Dual Pixel: resuelve retratos y videollamadas con buen detalle. El resultado general es consistente: enfoque rápido, colores realistas y un recorte que permite acercarse sin arruinar la toma.

Bajo el capó trabaja el Snapdragon 8 Elite for Galaxy fabricado en 3 nm. La fluidez se apoya en 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento que alcanzan 512 GB. Corre Android 15 con One UI 7, una capa madura, con atajos útiles y personalización sin enredos. La promesa de soporte es ambiciosa: siete años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad, una de las más extensas del mundo Android. La batería es de 5.000 mAh. Ofrece 45 W por cable, 15 W en carga inalámbrica y 10 W de carga inversa para darle energía a auriculares o un reloj. En uso real, el día completo llega sin sobresaltos; con hábitos moderados, estira más.

Conectividad y extras de gama alta

La lista es larga: 5G en modos SA y NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB y NFC para pagos y llaves digitales. El lector de huellas va bajo pantalla. Hay altavoces estéreo con Dolby Atmos y modo DeX para conectar a un monitor y trabajar con ventanas como en una computadora. La seguridad queda en manos de Knox. El chasis combina titanio, aluminio y vidrio; se siente robusto y bien terminado. Suma certificación IP68 contra agua y polvo. El S Pen no es un adorno: permite tomar notas al vuelo, firmar documentos, editar capturas, controlar la cámara a distancia y dibujar con precisión. Para productividad y creatividad, marca diferencia.

El modelo ya se vende de forma oficial en México. El precio de lanzamiento fue de 32.999 pesos, aunque con el tiempo aparecieron rebajas habituales en tiendas y distribuidores autorizados. Conviene mirar promos bancarias y cuotas, porque un buen descuento mejora mucho la relación costo-beneficio. Si buscás una pantalla brillante, un sistema de cámaras flexible y un lápiz que realmente aporta en el día a día, este Samsung entra en la conversación de los mejores. Además, esos siete años de soporte extienden su vida útil y cuidan el valor de reventa. No es un teléfono económico, pero ofrece un paquete completo y coherente para quien quiere un “todo en uno” sin resignar prestaciones.