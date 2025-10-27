El Samsung con una de las mejores pantallas y cámara de alta resolución del mercado
Un Samsung de gama alta combina panel Dynamic AMOLED 2X, cámara principal de 200 MP, doble teleobjetivo, Snapdragon 8 Elite, batería de 5.000 mAh.
La rivalidad con el iPhone no es casual: Samsung viene puliendo una receta que mezcla pantalla muy luminosa, cámaras versátiles y un plus poco común en el mercado, el S Pen dentro de la caja. Es un teléfono grande, pensado para trabajar, crear contenido y mirar series sin concesiones.
El objetivo es claro: rendimiento sostenido, brillo que se mantiene a plena luz y herramientas que suman en el día a día. No es un equipo para pasar desapercibido. Es para quien quiere lo mejor del catálogo Android, sin atajos.
Pantalla que impresiona a plena luz
El frontal apuesta por un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ con QHD+ (3.120 × 1.440). El refresco es adaptativo, va de 1 a 120 Hz, y se nota tanto en juegos como al recorrer redes. Incorpora HDR10+ y la función Vision Booster, que ayuda a mantener contraste y lectura cuando el sol pega fuerte. El brillo máximo alcanza los 2.600 nits, una cifra ideal para exteriores.
La protección corre por cuenta de Corning Gorilla Armor, que reduce rayas y microgolpes. Bordes delgados, respuesta táctil precisa y una sensación de solidez cierran un conjunto que se siente premium desde el primer toque.
Cámaras para acercarte sin perder detalle
El protagonista es un sensor principal de 200 megapíxeles con f/1.7, enfoque Super Quad Pixel y estabilización óptica. Las tomas nocturnas ganan nitidez y los colores se mantienen controlados. A su lado, un ultra gran angular de 50 MP con 120° y Dual Pixel permite capturar paisajes sin distorsión marcada. El apartado de zoom suma dos teleobjetivos: uno de 10 MP con 3× óptico y otro de 50 MP con 5×; la marca habla de calidad “de grado óptico” al llegar a 10× gracias a su procesamiento.
Ambos estabilizan con OIS para reducir temblores. La cámara frontal es de 12 MP con autoenfoque Dual Pixel: resuelve retratos y videollamadas con buen detalle. El resultado general es consistente: enfoque rápido, colores realistas y un recorte que permite acercarse sin arruinar la toma.
Bajo el capó trabaja el Snapdragon 8 Elite for Galaxy fabricado en 3 nm. La fluidez se apoya en 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento que alcanzan 512 GB. Corre Android 15 con One UI 7, una capa madura, con atajos útiles y personalización sin enredos. La promesa de soporte es ambiciosa: siete años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad, una de las más extensas del mundo Android. La batería es de 5.000 mAh. Ofrece 45 W por cable, 15 W en carga inalámbrica y 10 W de carga inversa para darle energía a auriculares o un reloj. En uso real, el día completo llega sin sobresaltos; con hábitos moderados, estira más.
Conectividad y extras de gama alta
La lista es larga: 5G en modos SA y NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB y NFC para pagos y llaves digitales. El lector de huellas va bajo pantalla. Hay altavoces estéreo con Dolby Atmos y modo DeX para conectar a un monitor y trabajar con ventanas como en una computadora. La seguridad queda en manos de Knox. El chasis combina titanio, aluminio y vidrio; se siente robusto y bien terminado. Suma certificación IP68 contra agua y polvo. El S Pen no es un adorno: permite tomar notas al vuelo, firmar documentos, editar capturas, controlar la cámara a distancia y dibujar con precisión. Para productividad y creatividad, marca diferencia.
El modelo ya se vende de forma oficial en México. El precio de lanzamiento fue de 32.999 pesos, aunque con el tiempo aparecieron rebajas habituales en tiendas y distribuidores autorizados. Conviene mirar promos bancarias y cuotas, porque un buen descuento mejora mucho la relación costo-beneficio. Si buscás una pantalla brillante, un sistema de cámaras flexible y un lápiz que realmente aporta en el día a día, este Samsung entra en la conversación de los mejores. Además, esos siete años de soporte extienden su vida útil y cuidan el valor de reventa. No es un teléfono económico, pero ofrece un paquete completo y coherente para quien quiere un “todo en uno” sin resignar prestaciones.