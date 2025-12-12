El clima en México cambia otra vez: así estará el fin de semana

Entre el viernes y el domingo, México tendrá lluvias en varias regiones, ambiente frío en zonas altas y el ingreso de un nuevo frente frío que reforzará la inestabilidad, informó el SMN.

El SMN anticipa un fin de semana con lluvias fuertes y el ingreso de un nuevo frente frío en México.

El fin de semana llegará con varios cambios en el tiempo. La Conagua explicó que durante la mañana del viernes el frente frío número 20 dejará de afectar al país, mientras la humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el Caribe mantendrá las lluvias y chubascos en el centro, sur y sureste.

Chiapas, Yucatán y Quintana Roo serán las zonas con mayores acumulados, mientras que el viento del norte seguirá soplando con fuerza moderada en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El clima del viernes será cálido en estados del Pacífico y la península de Yucatán, aunque en zonas altas del norte y el centro continuarán las madrugadas frías, especialmente en sierras de Chihuahua, Durango y Baja California.

méxico El domingo será el día más inestable, con lluvias intensas y viento del norte en varios estados del país. Shutterstock El pronóstico para el fin de semana en México Para el sábado, el panorama se repetirá, pero con una novedad importante: un nuevo frente frío se acercará al norte del país. Su presencia, combinada con la humedad y varios canales de baja presión, aumentará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También habrá lluvias dispersas en el centro y oriente del país. En el Pacífico Sur, las temperaturas volverán a superar los 35 grados, mientras que en las sierras del norte persistirán las heladas al amanecer.

El domingo será el día más inestable. El nuevo frente frío avanzará hacia el golfo de México y se combinará con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán. Según el SMN, este escenario provocará lluvias muy fuertes a intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, junto con viento del norte que alcanzará rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevé oleaje elevado en costas del sur del golfo.