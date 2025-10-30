El clima en México cambia este jueves: lluvias al sur y heladas al centro
El pronóstico del clima en México anticipa un jueves con lluvias en el sureste, heladas matinales en el centro y viento intenso en el Golfo, bajo la influencia del frente frío número 11.
El frente frío número 11 seguirá siendo el protagonista del clima en México este jueves. Su avance sobre la península de Yucatán provocará lluvias fuertes en el sureste del país y un marcado descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente.
La masa de aire polar asociada al sistema dejará un ambiente frío desde las primeras horas, con heladas en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Un jueves marcado por contrastes climáticos en México
Durante el día, las lluvias se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con chubascos que podrían extenderse hacia regiones de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero por la humedad proveniente del océano Pacífico. En la península de Yucatán también persistirán las precipitaciones, aunque con tendencia a disminuir hacia la noche.
El evento de "Norte continuará afectando la vertiente del Golfo de México, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, y vientos de entre 50 y 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A lo largo del día, el viento comenzará a perder intensidad, pero se mantendrá el ambiente fresco y húmedo en toda la región.
Clima en la CDMX y el Valle de México
El pronóstico para la Ciudad de México y el Estado de México anticipa un amanecer muy frío, con posibles heladas en zonas altas y bancos de niebla en el norte del valle. Las temperaturas mínimas rondarán los 6° en la capital y podrían llegar a 0° en Toluca. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con ambiente templado y escasa probabilidad de lluvia. En la Ciudad de México se esperan máximas de 22° a 24°, mientras que en Toluca los valores oscilarán entre 19° y 21°.
Hacia el occidente del país, estados como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit tendrán temperaturas que rondarán los 35° a 40°, con cielo despejado y viento leve del norte. En cambio, las zonas del altiplano registrarán un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde, típico de esta época del año.
El jueves se presenta así como una jornada de contrastes: mientras el norte y el centro despiertan con frío intenso, el sur y el sureste seguirán bajo lluvias, y el Pacífico mexicano conservará su calor veraniego.