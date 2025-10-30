El clima en México cambia este jueves: lluvias al sur y heladas al centro

El pronóstico del clima en México anticipa un jueves con lluvias en el sureste, heladas matinales en el centro y viento intenso en el Golfo, bajo la influencia del frente frío número 11.

El clima en México combinará frío matinal, lluvias al sur y calor extremo en el noroeste durante este jueves.

El frente frío número 11 seguirá siendo el protagonista del clima en México este jueves. Su avance sobre la península de Yucatán provocará lluvias fuertes en el sureste del país y un marcado descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente.

La masa de aire polar asociada al sistema dejará un ambiente frío desde las primeras horas, con heladas en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un jueves marcado por contrastes climáticos en México Durante el día, las lluvias se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con chubascos que podrían extenderse hacia regiones de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero por la humedad proveniente del océano Pacífico. En la península de Yucatán también persistirán las precipitaciones, aunque con tendencia a disminuir hacia la noche.

El evento de "Norte continuará afectando la vertiente del Golfo de México, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, y vientos de entre 50 y 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A lo largo del día, el viento comenzará a perder intensidad, pero se mantendrá el ambiente fresco y húmedo en toda la región.

méxico, lluvia El frente frío mantiene el descenso térmico en México, con lluvias en el sureste y viento fuerte en la vertiente del Golfo. Shutterstock Clima en la CDMX y el Valle de México El pronóstico para la Ciudad de México y el Estado de México anticipa un amanecer muy frío, con posibles heladas en zonas altas y bancos de niebla en el norte del valle. Las temperaturas mínimas rondarán los 6° en la capital y podrían llegar a 0° en Toluca. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con ambiente templado y escasa probabilidad de lluvia. En la Ciudad de México se esperan máximas de 22° a 24°, mientras que en Toluca los valores oscilarán entre 19° y 21°.