El 97% de las personas no logra distinguir música creada con Inteligencia Artificial

Un experimento revela la dificultad para detectar pistas sintéticas. Aunque las herramientas generativas crecen, los usuarios exigen garantizar la transparencia.

La frontera entre la creatividad humana y la inteligencia artificial es cada vez más difusa, especialmente en el mundo de la música. Según un reciente estudio realizado por la plataforma de streaming Deezer en colaboración con la firma de análisis Ipsos , la inmensa mayoría de las canciones es incapaz de identificar si una fue compuesta por una persona o por un algoritmo.

Las conclusiones del experimento son contundentes: un 97% de los participantes no logró distinguir correctamente el origen de las pistas. El estudio contó con una muestra significativa de 9.000 personas . La metodología consistió en presentarles tres canciones y pedirles, al finalizar la escucha, que identificaran cuál de ellas había sido creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA). El resultado expuso la sofisticación de estas tecnologías: solo el 3% de los encuestados pudo detectar con precisión las dos versiones sintéticas y distinguir la única pieza interpretada por humanos.

depositphotos_110529928-stock-photo-young-man-listening-to-music La gran mayoria de los usuarios no distingue la m{usica hecha con inteligencia artificial. Archivo MDZ La era de la música creada con inteligencia artificial El auge de la Inteligencia Artificial Generativa ha democratizado la creación de contenido mediante el uso de avisos , las instrucciones escritas que los usuarios dan a las máquinas. Si bien modelos como ChatGPT (OpenAI) o Gemini (Google) popularizaron la generación de texto e imágenes, la música es el nuevo terreno de expansión.

Herramientas como Suno ya permiten crear canciones completas —con letras, ritmos y voces— a partir de simples indicaciones de texto. Además, rumores recientes en el sector tecnológico, divulgados por medios como TN Tecno , sugieren que OpenAI estaría desarrollando su propia herramienta dedicada exclusivamente a la generación musical.

La tendencia se refleja en los números de la industria. Desde Deezer informó que cada día se suben más de 50.000 pistas generadas con IA a su plataforma. Sin embargo, hicieron una salvación importante para calmar las aguas: estas pistas representan apenas el 0,5% de las reproducciones diarias .