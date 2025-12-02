El 97% de las personas no logra distinguir música creada con Inteligencia Artificial
Un experimento revela la dificultad para detectar pistas sintéticas. Aunque las herramientas generativas crecen, los usuarios exigen garantizar la transparencia.
La frontera entre la creatividad humana y la inteligencia artificial es cada vez más difusa, especialmente en el mundo de la música. Según un reciente estudio realizado por la plataforma de streaming Deezer en colaboración con la firma de análisis Ipsos , la inmensa mayoría de las canciones es incapaz de identificar si una fue compuesta por una persona o por un algoritmo.
Las conclusiones del experimento son contundentes: un 97% de los participantes no logró distinguir correctamente el origen de las pistas. El estudio contó con una muestra significativa de 9.000 personas . La metodología consistió en presentarles tres canciones y pedirles, al finalizar la escucha, que identificaran cuál de ellas había sido creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA). El resultado expuso la sofisticación de estas tecnologías: solo el 3% de los encuestados pudo detectar con precisión las dos versiones sintéticas y distinguir la única pieza interpretada por humanos.
Te Podría Interesar
La era de la música creada con inteligencia artificial
El auge de la Inteligencia Artificial Generativa ha democratizado la creación de contenido mediante el uso de avisos , las instrucciones escritas que los usuarios dan a las máquinas. Si bien modelos como ChatGPT (OpenAI) o Gemini (Google) popularizaron la generación de texto e imágenes, la música es el nuevo terreno de expansión.
Herramientas como Suno ya permiten crear canciones completas —con letras, ritmos y voces— a partir de simples indicaciones de texto. Además, rumores recientes en el sector tecnológico, divulgados por medios como TN Tecno , sugieren que OpenAI estaría desarrollando su propia herramienta dedicada exclusivamente a la generación musical.
La tendencia se refleja en los números de la industria. Desde Deezer informó que cada día se suben más de 50.000 pistas generadas con IA a su plataforma. Sin embargo, hicieron una salvación importante para calmar las aguas: estas pistas representan apenas el 0,5% de las reproducciones diarias .
"Los humanos siguen creando música, y seguirán escuchando música hecha por artistas reales", aseguró Manuel Moussallam, director de investigación en Deezer.
Exigencia de transparencia y temor por la calidad.
A pesar de la dificultad para distinguirla, la recepción de la música sintética no es crítica. Tras el estudio de Deezer, el medio especializado The Verge realizó pruebas similares que arrojaron luz sobre la percepción de los usuarios:
-
Calidad: El 51% de los participantes cree que la IA provocará una disminución en la calidad musical.
Creatividad: Un 64% sostuvo que estas herramientas reducirán la creatividad artística.
El punto de mayor consenso radica en la transparencia. Ocho de cada diez usuarios manifestaron su deseo de que la música generada con IA esté claramente etiquetada . El público quiere saber qué está escuchando, exigiendo que las plataformas de streaming cataloguen visiblemente el contenido sintético para diferenciarlo del arte humano.