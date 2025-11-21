Cómo le fue a Yadhira Carrillo en la dura pelea por el rating

La popular actriz y presentadora mexicana protagoniza "Los hilos del pasado" en Las Estrellas. Descubre qué ocurrió con el rating.

Yadhira Carrillo está al frente de Los hilos del pasado en Las Estrellas. Con esta telenovela, el canal de Grupo Televisa busca liderar el rating. Ella le da vida a Carolina Guillén, una famosa diseñadora de modas que vive un matrimonio estable con Manuel Navarro (Eduardo Santamarina), pero su vida cambia cuando el pasado vuelve para cobrarle viejas decisiones.

Bárbara López da vida a Cristina, una joven que llega para alterar el mundo de Carolina. Lo que ninguna imagina es que un lazo de sangre las une. David Zepeda interpreta al padre Salvador, un hombre que también carga con un amor perdido y secretos que podrían destruirlo todo.

rating RATING. Los hilos del pasado En el reparto también están Emmanuel Palomares, Natasha Dupeyrón, Azela Robinson y Laura Flores. Las grabaciones se realizaron en Ciudad de México y en locaciones de París, Milán y Nueva York, lo que da un toque elegante a la producción.

Es producida por José Alberto Castro para TelevisaUnivision y está basada en la historia venezolana de 1985 creada por Delia Fiallo, Cristal, siendo adaptado por José Alberto Castro y Vanesa Varela.