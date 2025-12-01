Cómo cargar  el móvil correctamente para no dañar la batería y que dure más tiempo

El primer paso es eliminar los cargadores genéricos y reemplazarlos por uno de la marca del móvil. Todos los detalles para que tu celular dure más tiempo.

Cuidar la batería de tu móvil es esencial para que dure más tiempo y evites problemas a largo plazo. El primer paso es utilizar un cargador original, por ejemplo, si tu celular es Samsung se recomienda utilizar una fuente de energía de la misma marca. Esto se debe a que cada empresa tiene sus estándares de carga, con voltajes e intensidades, por lo que usar otro cargador hace que el dispositivo se cargue más lento o que suba su temperatura.

Otra forma de cuidar tu dispositivo es evitar que la batería se descargue por completo o se cargue al máximo. Muchos recomiendan desconectar el móvil cuando la batería llega al 80% porque se puede degradar su funcionamiento y reducir la autonomía. Pero tampoco conviene descargar el celular a menos de 20% ya que podría afectar su capacidad.

Más consejos para cuidar tu móvil Los dispositivos con iOS 13, que incluyen inteligencia artificial, tienen una función que evita que la carga supere el 80%. Pero en otros dispositivos se puede descargar aplicaciones para controlar el proceso.

Sin embargo, los expertos recomiendan cargar el celular al 100% al menos una vez al mes. Pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. La temperatura ideal de carga es entre los 16°C y 22°C. Cargar el celular en ambientes calurosos puede dañarlo o en ambientes fríos se puede ralentizar la carga.

Uno de los consejos que más cuidará tu batería es no usar el móvil mientras se está cargando, porque puedes provocar sobrecalentamiento. Tampoco es recomendable usar la carga rápida porque acelera el desgaste de la batería, por lo que se aconseja usarla solo en momentos puntuales.