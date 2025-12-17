Clima en México: lluvias, viento y contraste térmico este miércoles

El clima en México estará marcado por lluvias en varias regiones, mañanas frías y viento en el sur del país, según el pronóstico difundido por Conagua.

El clima en México presenta este miércoles un escenario variado, con lluvias en buena parte del territorio, ambiente frío durante la madrugada y un gradual ascenso de las temperaturas por la tarde. Según la Conagua, las condiciones estarán influenciadas por un canal de baja presión y una vaguada en altura que afectan al norte, centro y sur del país.

Desde Conagua explicaron que un canal de baja presión en el oriente y sureste, combinado con la vaguada en niveles altos, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en amplias zonas del país. Las precipitaciones más intensas se esperan en Tamaulipas, donde podrían registrarse lluvias puntuales fuertes, mientras que otros estados del norte, centro y sur tendrán chubascos dispersos.

méxico Conagua informó que el clima en México mantendrá viento intenso en el sur y un ascenso gradual de temperaturas por la tarde. Shutterstock En paralelo, el organismo señaló que durante la mañana y la noche continuará el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En zonas serranas se prevén heladas al amanecer, aunque con el correr de la tarde las temperaturas tenderán a recuperarse de manera gradual, especialmente en regiones del occidente y sur del país.

Fuertes vientos en México Otro factor destacado del clima en México será el viento. Persistirá el viento de componente norte con rachas de hasta 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje moderado durante las primeras horas del día. En Tamaulipas, en tanto, se esperan rachas de viento del sur.