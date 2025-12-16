Clima en México: qué pronostica la Conagua para este martes

El clima en México seguirá condicionado por el frente frío 21, con lluvias en el Golfo, viento intenso en el sur y contraste térmico entre regiones.

El clima en México presenta este martes lluvias en el este del país y viento intenso en el istmo, de acuerdo con datos de Conagua.

El clima en México estará marcado este martes por la persistencia del frente frío número 21, que se mantendrá con características estacionarias sobre el golfo de México. De acuerdo con la Conagua, esta situación sostendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y en varios sectores de la península de Yucatán, aunque hacia el final del día el sistema comenzará a desplazarse y dejará de afectar gradualmente al país.

Desde la Conagua explicaron que la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, lo que permitirá un ascenso paulatino de las temperaturas durante la tarde en amplias regiones del territorio. Sin embargo, el ambiente frío a muy frío continuará durante la mañana y la noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas serranas.

En cuanto a las lluvias, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, combinado con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá la presencia de chubascos en distintas regiones. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en estados del noreste, centro, sur y sureste, con acumulados más relevantes en Tamaulipas y sectores del Golfo.

méxico Conagua detalló que el clima en México mantendrá mañanas frías en el centro y norte, mientras que por la tarde se esperan temperaturas más templadas. Shutterstock El viento también será protagonista en el clima de México. Persistirá el flujo de componente norte con rachas intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec, aunque con tendencia a disminuir a lo largo del día. En el noreste del país, en tanto, se esperan vientos del sur con ráfagas moderadas, mientras que en el resto del territorio habrá viento variable.

Respecto a las temperaturas, seguirán registrándose contrastes marcados. Mientras que en el occidente y sur del país se prevén máximas elevadas, el frío continuará dominando durante la madrugada en zonas altas del norte y centro, donde no se descartan heladas aisladas.