Pensionados en México recibirán dos jugosos depósitos en enero de 2026: todos los requisitos que debes cumplir

El doble depósito se debe a la coincidencia de dos calendarios de pago. Te contamos cuándo los recibirás y qué necesitas saber.

En enero de 2026, más de un millón de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán dos depósitos debido a la coincidencia del pago de la pensión mensual del Instituto y el apoyo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esto hará que muchos comiencen su año con dinero en cuenta, pero solo está disponible en México.

El Instituto confirmó que el primer depósito se realizará el viernes 2 de enero y corresponde para aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, pero que además cotizaron bajo los regímenes vigentes. Recuerda que el primero de enero es un día inhábil para el sistema financiero, por lo que tendrás que esperar hasta el segundo día.

aguinaldo méxico Un depósito para millones de pensionados. Archivo. Todo lo que tienes que saber sobre los pensionados A su vez, se realizará el depósito bimestral de la Presión del Bienestar para personas adultas mayores. A este programa solo pueden acceder los mayores de 65 años y que se encuentran inscriptos en el padrón de beneficiarios. Este pago se realizará durante los primeros días de enero y se organiza por orden alfabético.

Es importante conocer sobre la coincidencia del pago porque muchos verán una gran cantidad de dinero en sus cuentas. Esto no significa un aumento estructural de las pensiones, sino la coincidencia de dos programas distintos. Después de enero, los pagos no volverán a coincidir.