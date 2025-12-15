Crimen de Rob Reiner y su esposa: su hijo es el principal sospechoso

Escándalo en Los Ángeles: qué se sabe tras la muerte del director Rob Reiner y por qué su hijo es el sospechoso más cercano al crimen.

Hollywood en shock. El respetado cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su hogar de Los Ángeles. Las autoridades custodian a su hijo, Nick Reiner, de 32 años, como principal sospechoso en la escena.

Qué sucede y por qué su hijo es el principal sospechoso La pareja, de 78 y 68 años, fue encontrada el domingo tras una llamada de emergencia. Su hija, Romy Reiner, fue quien hizo el trágico hallazgo alrededor de las 15:30 horas. Las víctimas presuntamente perdieron la vida a causa de heridas con un arma blanca, sugieren reportes cercanos a la investigación.

rob reiner hijo Las sospechas de las fuentes apuntan a un altercado familiar como el origen del fatal incidente. Nick Reiner, hijo del matrimonio, está bajo custodia para ser interrogado sobre lo ocurrido. Se le fijó una fianza de 4 millones de dólares, aunque no se han formalizado cargos oficiales. Rob Reiner fue un director influyente, reconocido por filmes como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me. Su esposa, Michele, se destacó como productora y activista social. Se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake.

La zona de la residencia está acordonada y resguardada por la policía para la recolección de pruebas. Los reportes indican que no hubo señales de ingreso forzado a la casa. Las autoridades se enfocan en los testimonios de los miembros del círculo familiar.

rob reiner Historial Nick Reiner tenía un historial personal complicado, con varios ingresos a rehabilitación desde la adolescencia. En entrevistas anteriores, había hablado de los desafíos superados, incluyendo episodios de vida en situación de calle en Estados Unidos. Su experiencia personal fue la base para el guion de la película Being Charlie, coescrita con su padre. El filme trata sobre la tensa relación entre un padre y un hijo, marcada por la adicción a las drogas.