Clima en México: hoy se registrarán fuertes lluvias y un marcado descenso de temperatura

El inicio de la semana estará marcado por un escenario meteorológico complejo en México. De acuerdo con la Conagua, el frente frío número 21 se mantiene estacionario sobre el golfo de México, mientras que su masa de aire polar se extiende sobre amplias regiones del territorio nacional, generando un descenso generalizado de las temperaturas, además de lluvias intensas y viento fuerte.

Durante este lunes, las condiciones más severas se concentrarán en el oriente y sureste del país. La Conagua explica que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, especialmente en regiones como Los Tuxtlas y el área Olmeca, mientras que Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas registrarán lluvias muy fuertes que podrían generar anegamientos, crecida de ríos y complicaciones en áreas bajas.

El paso del sistema frontal también dará lugar a un evento de "Norte" significativo. En el istmo y golfo de Tehuantepec, particularmente en Oaxaca y Chiapas, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h. En tanto, las costas de Tamaulipas y Veracruz enfrentarán vientos intensos, mientras que Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo continuarán bajo condiciones ventosas, aunque de menor intensidad.

image Las precipitaciones esperadas para esta semana en México. Conagua Además de las lluvias en el sureste, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá chubascos en estados del occidente, centro y sur del país. Entidades como Michoacán, Guanajuato, el Estado de México y Tlaxcala podrían registrar precipitaciones intermitentes a lo largo del día, mientras que en zonas del norte y centro persistirá el ambiente frío durante la mañana y la noche.

En cuanto a las temperaturas, la masa de aire polar mantendrá condiciones muy frías en zonas serranas del norte y centro de México, donde se prevén heladas durante la madrugada del martes. En contraste, regiones del Pacífico seguirán con máximas elevadas, aunque con una ligera moderación respecto a días anteriores.