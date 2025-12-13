México: el nuevo destino que crece con lujo, naturaleza y herencia cultural

La Riviera Nayarit se consolida como un destino turístico de los más buscados de México gracias a su equilibrio entre playas doradas, vegetación tropical y servicios de alto nivel. Con casi 320 kilómetros de costa entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental, la región suma propuestas culturales, arqueológicas y gastronómicas que amplían su atractivo.

El epicentro del desarrollo es Nuevo Nayarit, en Bahía de Banderas, a 20 minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta. Allí se localiza la segunda mayor concentración de hoteles y resorts del país, un entorno donde lujo y naturaleza conviven en armonía para quienes buscan experiencias premium en un escenario paradisíaco.

Más allá de sus playas, la riqueza histórica de Nayarit se refleja en sitios como Tatei Haramara, en el municipio de San Blas. Considerado sagrado por el pueblo wixárika, este punto es entendido como “Nuestra Madre, el Mar”, núcleo simbólico del origen del mundo según su cosmovisión ancestral. En torno a esta piedra, la tradición vincula el nacimiento de la vida y la expansión de las aguas que nutren la región.

La visita a los pueblos costeros es otra puerta de acceso al patrimonio local. Artesanías con mostacillas elaboradas por comunidades huicholas aparecen como elementos icónicos para quienes buscan souvenirs con identidad cultural. Los viajeros también encuentran en Ixtlán del Río la zona arqueológica de Los Toriles, una de las más importantes del noroeste mexicano, y en Puerto Balleto, en la Isla María Madre, el recuerdo de la prisión más famosa del país.

La cocina nayarita aporta sabores que se convierten en parte esencial del viaje. Entre los platos más representativos destacan:

Pescado zarandeado, marinado y asado con técnica tradicional.

Chicharrón de pescado y otras preparaciones marinas.

Tlaxtihuilli, caldo de mariscos con maíz y camarón.

Puerco echado y el ancestral tejuino, bebida espesa de maíz con limón.

En la Bahía de Banderas, cada invierno ocurre uno de los espectáculos naturales más buscados: el arribo de ballenas jorobadas que dan a luz en estas aguas. Avistamientos de crías, saltos y aleteos son parte de una experiencia que atrae a miles de visitantes.

Aventuras, montañas y deportes al aire libre

Quienes buscan actividades recreativas encuentran opciones como surf, golf, pesca deportiva, buceo, senderismo y excursiones de observación de aves. Programas de liberación de tortugas marinas y recorridos de naturaleza amplían la oferta sostenible del corredor costero.

Riviera Nayarit 2 ixtlan-foto-7 Ruinas de las comunidades prehispánicas que habitaron la zona.

Para viajeros interesados en la montaña, la Sierra del Nayar revela paisajes y comunidades originarias como los Wixaritari, Mexicaneros y Coras, que mantienen prácticas culturales vivas y accesibles mediante tours organizados.

Resorts de lujo y excursiones destacadas

La zona también concentra alojamientos “todo incluido” cercanos al aeropuerto. Entre ellos se encuentra UNICO 20° 105 Riviera Nayarit, un cinco estrellas inspirado en la cultura local y orientado exclusivamente a adultos. Su catálogo de excursiones combina adrenalina, navegación y visitas patrimoniales.

Una de las experiencias más populares es el recorrido a Playa Oculta, en las Islas Marietas, donde los visitantes atraviesan una cueva para acceder a una playa escondida bajo un cráter natural. Otra propuesta valorada es la visita a San Sebastián del Oeste, en la Sierra Madre, que incluye su iglesia del siglo XVIII, talleres artesanales, plantaciones de café y degustaciones de tequila en destilerías locales.

Riviera Nayarit 5 2.-Panorámica-San-Sebastián-1 Vista panorámica de San Sebastián.

En toda la zona, los turistas pueden trasladarse fácilmente hacia Bucerías, Punta de Mita, Sayulita, Rincón de Guayabitos y San Blas, destinos que amplían el abanico de actividades sin alejarse del corredor principal.