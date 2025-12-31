Clima en México: el último día del año llega con lluvias, viento y frío en varias regiones

El último día del año se vive con un escenario meteorológico bien marcado en México: lluvias en el sur y sureste, vientos intensos y ambiente frío, según el pronóstico oficial.

El último día del año encuentra a México con un clima cambiante y contrastes bien definidos. Aunque el frente frío número 25 ya se desplaza sobre el mar Caribe y deja de afectar directamente al país, su influencia todavía se hace sentir a través de la masa de aire ártico asociada, que cubre amplias regiones del noreste, oriente y sureste.

Desde la Conagua explicaron que esta masa de aire frío, al interactuar con aire cálido proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, genera lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En tanto, se esperan chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo, mientras que en Yucatán podrían registrarse precipitaciones aisladas.

El clima también estará marcado por un evento de “Norte”, con rachas de viento que alcanzan entre 70 y 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa de Veracruz, especialmente en su tramo central y sur, las ráfagas oscilarán entre 50 y 70 km/h, con una disminución gradual hacia la tarde. En tanto, en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los vientos se mantendrán entre 40 y 60 km/h, acompañados por oleaje elevado.

Además, el pronóstico anticipa ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas y densos bancos de niebla, incluso en el Valle de México. Hacia el cierre de la jornada, se prevé que la masa de aire ártico comience a modificar gradualmente sus características térmicas.

En el noroeste del país, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, provocará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes. En esa región no se descarta la caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir.