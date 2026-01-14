Clima: el invierno se hace sentir en México con un miércoles de lluvias y viento

El pronóstico del clima en México para este miércoles 14 de enero anticipa lluvias intensas en el sureste, viento fuerte en el golfo y un ambiente frío persistente.

El clima en México continuará dominado por condiciones invernales durante este miércoles 14 de enero. De acuerdo con la Conagua, organismo oficial del Gobierno de México, el frente frío número 27 permanecerá como estacionario sobre la península de Yucatán, generando lluvias y un marcado descenso térmico en amplias regiones del país.

Durante la jornada, este sistema interactuará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, lo que favorecerá chubascos y lluvias fuertes, con acumulados muy elevados en el sur de Veracruz, especialmente en las regiones de Los Tuxtlas y la zona Olmeca. También se esperan precipitaciones en estados del norte, occidente y sur, impulsadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México.

Según el pronóstico del SMN, aunque la masa de aire polar asociada al frente comenzará a perder intensidad, el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En zonas serranas del norte y centro del país, el frío será más severo, con temperaturas gélidas y heladas al amanecer.

méxico El Servicio Meteorológico Nacional advierte frío intenso en zonas serranas. Shutterstock El viento de componente norte seguirá siendo protagonista en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevén rachas intensas que alcanzarán los 60 a 80 km/h en esa región, mientras que en la costa de Veracruz los vientos serán fuertes durante gran parte del día, con tendencia a disminuir hacia la noche. Estas condiciones también provocarán oleaje elevado, especialmente en el golfo de Tehuantepec.

En cuanto a las temperaturas, el contraste seguirá siendo marcado: mientras en las zonas costeras del Pacífico se esperan valores cálidos durante la tarde, en regiones serranas de Durango, Chihuahua y Zacatecas se registrarán mínimas extremas, con heladas severas durante la madrugada del miércoles.