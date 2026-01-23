Clima: así va a cerrar la semana México

El clima en México estará marcado por la llegada de una nueva tormenta invernal, con frío intenso, nieve en varias regiones y un evento de Norte que se extenderá durante el fin de semana.

El cierre de la semana en México estará atravesado por condiciones meteorológicas adversas, con un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos intensos y la posibilidad de nieve en amplias zonas del país. Según el pronóstico oficial, el viernes ingresará un nuevo frente frío que dará inicio a la tercera tormenta invernal de la temporada.

Durante el viernes, el frente frío número 31 avanzará sobre el noroeste de México y, al interactuar con una vaguada polar, provocará un cambio brusco en el clima. Se espera un descenso significativo de las temperaturas, acompañado por vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales intensas. Además, estarán dadas las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Para el sábado y el domingo, la situación se tornará aún más compleja. La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste y norte del país, donde interactuará con un río atmosférico y con el frente frío número 30, que será reforzado por una masa de aire ártico. Este escenario mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas gélidas y episodios de lluvia engelante, además de la persistencia de nieve y aguanieve en regiones serranas del noroeste, norte y noreste de México.

Frío intenso, nieve y un evento de Norte marcarán el cierre de la semana en gran parte del país.

Uno de los fenómenos más relevantes del fin de semana será el inicio de un evento de Norte prolongado e intenso. Durante la noche del sábado comenzarán rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas, con oleaje de entre 3 y 4 metros.