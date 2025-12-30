Adiós olores: el secreto low cost de limpieza con limón, romero y albahaca que renueva el aire del hogar

Este ritual de baja tecnología está cambiando silenciosamente la forma en que muchas personas refrescan el aire en casa.

En los hogares del mundo, una sartén con cáscara de limón, albahaca y romero se ha convertido en una combinación indispensable para mantener todo perfumado. Esta tendencia está traspasando fronteras y solo consiste en hervir ciertos elementos que seguro tienes en casa o que puedes comprar en casi cualquier tienda.

Esta tendencia llega de la mano de un interés creciente por la limpieza natural y sin químicos que puedan dañar las vías respiratorias o los elementos del hogar. Actualmente, muchos buscan la forma de mantener una habitación con un aroma agradable, sin gastar una cantidad excesiva de dinero y cuidando a las personas del hogar.

Una forma rápida y económica de perfumar sin gastar horas en limpieza. Getty Images La idea es más que sencilla. En lugar de rociar perfume para ambiente sintético en cortinas, sillones y camas, se recomienda hervir a fuego lento cáscara de limón con albahaca fresca y romero en agua. Al calentarse el agua, los compuestos aromáticos se elevan con el vapor y se esparcen por toda la casa.

Este truco comenzó como un hábito doméstico de Brasil y gracias a las redes sociales se extendió por todo el mundo. Así esta alternativa combina tres tendencias: fragancias naturales, trucos económicos y el deseo de un hogar más tranquilo y consistente con el medio ambiente llegó a diferentes rincones del planeta.