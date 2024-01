La confesión del defensor más joven de la Lepra por jugar con línea de cinco

Independiente Rivadavia inicia su sueño en Primera el próximo 26 de enero en el partido debut ante Independiente. Y Francisco Petrasso se prepara para ser titular en el equipo de Rodolfo de Paoli.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el defensor contó cómo se sintió jugando con línea de cinco en los amistosos de pretemporada: “Me siento cómodo. De mi lado me ayuda tener a Bianchi, Maidana, Abecasis y Mas al lado mío. Vamos a estar bien cubiertos atrás”.

“Soy el más chico de los once iniciales, estoy adquiriendo muchos conceptos y experiencia, me falta pulir algunas cosas. Pero lo que no me va a faltar es el apoyo de mis compañeros”, reconoció.

