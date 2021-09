Covid-19: ¿es peligroso reunirme con personas que no han sido vacunadas?

Entrevistando en MDZ Radio a Daniel Pryluka, médico infectólogo y jefe de Infectología del Sanatorio Otamendi, llegaron múltiples mensajes de oyentes que cuestionaban la importancia de la vacunación. "¿Por qué, si vacunado me puedo contagiar igual y por ende contagiar a otros, se dice que inocularse es una cuestión de solidaridad?", decían. El especialista respondió.

"Es cierto que hay gente que le teme a la vacunación, pero por suerte en Argentina eso no es masivo. Se trata de alrededor del 10 o 12% de la población, y en el sistema de salud el porcentaje es mucho más bajo, cerca del 5%", celebró Pryluka. Luego reflexionó: "No sé si se puede poner obligatoria, creo que sí porque la ley de vacuna lo permite. Pero bueno, al menos yo sería más restrictivo: 'si no te vacunás, no podés subir al transporte público, entrar a un restaurante ni a un hotel ni a un bar, etc'".

"La vacunación salva vidas. La tuya y la del otro", dijo Daniel Pryluka.

Ya para responder a los interrogantes de la audiencia, el infectólogo ratificó que "vacunarse es solidaridad con el otro, porque si tenés 40 años y te enfermás, si sos sano, no te va a pasar nada. Pero no sos solidario con el que sí tiene riesgos". Y añadió: "Vamos a insistir en esto para a ser claros en algo. Sí, las personas vacunadas se pueden enfermar igual e incluso algunas personas aún vacunadas hasta se pueden morir, pero el riesgo de que ambas cosas sucedan es mucho menor".

Es que "hay de 3 a 5 veces menos el riesgo de contagiarse y mucho menor es la tasa de mortalidad. Entonces, cuando cada vez menos personas contagias, hay menor virus circulante y por lo tanto menos enfermos y menos riesgo de que el virus mute y se haga una variante más fuerte".

Por todo esto, Pryluka insistió en que "la vacunación salva vidas. La tuya y la del otro". E invitó a la gente a ser ellos mismos quienes pongan las reglas. "Yo te lo haría saber, por ejemplo, en reuniones familiares, preguntemos y si alguien no está vacunado, que no vayan a su casa. En el trabajo lo mismo", concluyó.