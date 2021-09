Revelaron detalles de cómo Alberto Fernández se enteró de la crisis interna

Juan Pablo Baylac es exdiputado nacional y provincial, y también fue vocero presidencial de Fernando de la Rúa. Comparó esta crisis política entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández con la que tuvieron Chacho Álvarez y el presidente radical en 2001 . También dio detalles sobre cómo se enteró ahora el jefe de Estado de lo que estaba ocurriendo puertas adentro de su propio Gobierno.

Con respecto a la crisis política actual, Baylac aseguró que todo estuvo armado a espaldas del presidente. "El mensaje de Fernanda Vallejos fue editado. Ese mensaje es un discurso. Se filtró a propósito, que no quepan dudas", aseveró. "La propia vicepresidente lo ratificó al denunciarlo a Biondi -vocero de Alberto Fernández- como el que le hizo la opereta", completó.

En aquel sentido, el exfuncionario radical aseguró que "los (ministros) que renunciaron llamaban a los periodistas y les decían: 'Poneme en la lista, que yo también me voy', siendo que aún no había presentado la renuncia". "Alberto Fernández y varios funcionarios se enteraron de esta crisis por televisión. O sea que no nació de Biondi, sino del senado de la Nación", sostuvo.

Además, Baylac aseguró que cuenta con amigos dentro del peronismo, de los cuales muchos le han confesado que en privado Cristina Fernández de Kirchner dice cosas peores que las que dice Vallejos en su audio.

Las similitudes y diferencias entre esta crisis y la de 2001

El primer golpe al gobierno de Fernando de la Rúa se lo dio su propio vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez.

Baylac recordó que en 2001 la renuncia de Chacho Álvarez derivó en la implosión aliancista. Y, en relación a la actual crisis política, remarcó que es "parecida, pero de resolución distinta".

Las similitudes que él encontró están en que el Gobierno de 2001 "tuvo una crisis instada por el vicepresidente. Chacho había hecho legal un anónimo y lo convirtió en un instrumento de acusación de coimas al presidente de la nación. Un tema complejo". "Renunció en una lógica que nunca entendimos y al poco tiempo volvió al gobierno queriendo ser jefe de gabinete y trajo a Cavallo para que sea ministro de economía. O sea, la resolución fue distinta, pero los efectos fueron graves porque debilitaron el gobierno de Fernando de la Rúa, sin dudas", completó.

Pero además, "en 2001 había un scrum afuera del Gobierno que empujaba al gobierno para irse. Hoy el scrum está adentro, se empujan entre ellos". "Esto es escandaloso", concluyó Baylac.