El gran negocio del PSG: Messi gratis y el mejor plantel de la historia

El analista deportivo y periodista, Miguel Simón, habló sobre la inminente incorporación de Lionel Messi al Paris Saint Germain (PSG). "Hace dos meses, pensar que el capitán del Barcelona y el del Real Madrid jugarían juntos para un equipo francés era una locura", dijo en el aire de MDZ Radio.

Sobre la despedida de Lionel de Barcelona, Simón dijo que es "lamentable lo que ocurre en esta etapa de Messi: está un buen momento, liberado ya con la casaca argentina, él buscaba disfrutar de Cataluña y hacer feliz a sus hijos, que querían quedarse en la ciudad". Sin lugar a dudas, "lo imprevisto de la situación profundizó la angustia de Messi, porque no todo es dinero y es muy comprensible lo que debe estar viviendo al dejar atrás esta etapa de 20 años en Barcelona".

La llegada de Messi a la liga de Francia

Messi tras un buen momento deportivo con la selección argentina, deja el Barcelona.

"A mediados de julio hablaban de la quiebra de la Liga francesa, con grandes pérdidas: el 89% de los ingresos iban destinados a la masa salarial, cuando se estima que para que un club sea rentable no puede superar el 60%", remarcó Simón.

Explicó que "lo que ocurre con el rosarino en el Barcelona es que es un activo de 2 años. Messi con 26 años se quedaría, pero con 34 el Barça hace lo que puede, ante semejante entramado político, pero en un momento dice: 'Hasta acá llegamos', porque piensa en el mañana también, porque sino tiene que resignar posibilidades de futuro".

Mientras tanto, el PSG gana. "Si yo hubiese dicho hace 2 meses que el capitán del Real Madrid y el capitán del Barcelona, emblemas, figuras, legendarios, se iban gratis al Paris Saint Germain, ustedes pensarían que era una locura. Y hoy tanto Sergio Ramos como Lionel Messi podrían estar unidos en el PSG, dos años después de encontrarse en un clásico Real Madrid/Barcelona como rivales".

Hablamos de que se van gratis, "por que son jugadores libres, no tuvieron que pagar el contrato. Ramos tuvo un acuerdo -dicen- de 12 millones netos de salario y veremos cuál es el de Messi", continuó detallando Simón.

El gran plantel del PSG

Messi jugaría con Neymar en el PSG.

"El PSG forma sin dudas el plantel más abundante en calidad y cantidad de la historia de las ligas europeas", se animó a asegurar Simón. Y para justificar esto dijo que el equipo parisino tiene a 3 de los 5 mejores jugadores del planeta: Kylian Mbappé, Neymar y ahora Messi. A la lista de los 5 mejores "agregaríamos a Robert Lewandowski y a un Kevin De Bruyne, porque Cristiano Ronaldo no sé si está en ese top cinco".

El especialista deportivo contó que se pronunció la alcaldesa de París, quien dijo que está encantada de que se que Messi forme parte de la ciudad, pero que quiere que se quede Mbappé. El francés, de 22 años, tiene un año más de contrato con el Paris Saint Germain y un activo de 10 años.

Mientras tanto, el PSG "recientemente compró al italiano Gianluigi Donnarumma. Un arquero de 22 años. Así tienen dos arqueros de primer nivel. Creo que no le abundan los zagueros centrales, para mi Sergio Ramos es un enorme futbolista, hoy no de garantía, porque se lesionó mucho en la campaña pasada y por una cuestión de edad, no es el mismo. También contrató al mejor lateral que había en el mercado, Achraf Hakimi, el jugador del inter marroquí, rapidísimo, para Messi -si juega en el PSG-, es una brisa, la chance de desagotar juego por ahí".

Simón siguió contando que el club francés "va a recuperar también a un lateral izquierdo, Juan Bernat; tiene a Marquinhos en la zaga central a Presnel Kimpembe, quien se ha ido consolidando. También tiene a Paredes en el medio, a Marco Verratti, a Habib Beye, a Rafinha Alcántara, que jugó con Messi y está disponible después de la lesión".

Además de Di María, Mbappé y Neymar. "Pablo Sarabia García es un futbolista que cada vez que entra cumple y muy bien y que en la Euro terminó siendo figura y titular para España. Tiene a Moise Kean, otro joven, activo por 10 años, un chico de raíces africanas que nació en Italia y que es alternativa de Icardi, que hasta hace poco era el capitán del Inter", concluyó Simón para ampliar su aseveración inicial sobre que "el PSG forma así el plantel más abundante en calidad y cantidad de la historia de las ligas europeas".