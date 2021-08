La difícil decisión que deberá tomar el DT del PSG tras la llegada de Messi

El especialista deportivo de MDZ Radio, Miguel Simón, se refirió puntualmente al gran desafío que tiene por delante el entrenador del Paris Saint Germain (PSG) con la llegada de Lionel Messi a una selección de cracks, como Neymar, Mbappé, Marquinhos, Sergio Ramos, Leandro Paredes y Ángel Di María, entre otros. "No es matemática", dijo, y aclaró que "ahora no necesariamente el PSG va a hacer 5 goles por partido".

Al entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, no le alcanzará con resultados escuetos y producciones poco sobresalientes, dijo Simón en Uno Nunca Sabe. Es que "ya se ha instalado en la cabeza de la gente que el PSG será un ballet. En cambio, yo creo que puede ser mejor, de hecho debería serlo por lo que compró (no sólo Messi sino también Achraf Hakimi y Wijnaldum) pero esto no es matemática".

Para explicar aquello, el periodista dijo que "para que entren esas fichas tienen que salir otras y hay que ver cuánto le elevan a Pochettino el rendimiento del equipo esas fichas que cambia, cómo se acoplan y cómo se complementan". Y continuó: "No es que juegan todos y entran Messi, Hakimi y Wijnaldum. Sino que para que entre Wijnaldum, Pochettino quizás tenga que sacar a Paredes, para que entre Messi y funcione el equipo quizás saquen a Di María".

Ángel Di María es mediocampista del PSG.

Es que "hay que ver cuánto te elevan las figuras el equipo, por eso Pochettino tiene un desafío más que importante. La creencia popular es que no hay forma de que el PSG no juegue mejor y haga mínimo 5 goles por partido. Y para mi esto no es matemática, para que entre Sergio Ramos tiene que salir Kimpembe o Marquinhos, y sinceramente no sé cuánto más va a mejorar el equipo respecto de Kimpembe o Marquinhos. Ese es el trabajo del entrenador", insistió Simón.

El desafío de los rivales del PSG

Los equipos que se enfrenten al PSG de Mbappé, Neymar y Messi van a tener una motivación superior y un plan de juego que deberán elaborar una semana antes, dijo el especialista. En cuanto a lo estratégico, "vamos a tener muy claro cómo jugarle al Paris Saint Germain y vamos a ver quién descubre primero la fórmula de cómo complicarlo".

Luego, Simón mencionó que el fútbol francés "no tiene más faltas promedio que el resto de las ligas de Europa pero sí tiene mucha más violencia en las faltas".

"Prueba de esto es la cantidad de lesiones que ha tenido Neymar, muchas de ellas traumáticas, más allá de su 'tendencia a volar'", concluyó.