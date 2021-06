El duro relato de un hombre al que le robaron todo por home banking

En No Tan Millennials Gabriel Pegorin, un hombre al que le robaron todo su sueldo tras haberle vulnerado su cuenta de home banking, relató su experiencia. A propósito de esto, también un especialista en ciberseguridad y un abogado dieron su opinión al respecto. Las opciones para la víctima, lamentablemente, no son demasiadas.

Gabriel Pegorin fue víctima estafa bancaria. El pasado 28 de abril cobró su sueldo de empleado municipal, a través del Banco Nación, y realizó ese mismo día algunos pagos vía home banking. El 3 de mayo volvió a ingresar a su cuenta digital y notó que no tenía nada dinero.

El sábado anterior, alguien ingresó a su home banking y realizó 3 operaciones de más de 5 mil pesos y una tercera de 10 mil pesos. "Me quedé sorprendido y comencé a llamar al banco, pero fue imposible comunicarme por lo que denuncié a través de la web", relató la víctima. "A los días se comunicaron de Red Link para dar de bajas las tarjetas", pero no le dieron detalles sobre qué pasaría con el dinero que le fue robado.

De hecho, desde la entidad bancaria tampoco pudieron precisarle dónde fue a parar esa plata, "me figura que el destino fue CMR, pero no saben decirme si es Falabella", contó.

Sumado a esto, Gabriel estaba aislado por ser covid positivo y telefónicamente, siempre según su relato, no lograba ningún tipo de atención. "Me dieron un número de seguimiento cuando denuncié y en un momento vi que el trámite estaba cerrado y me brindaban un número de teléfono para comunicarme. Pero aunque llamaba 4 y hasta 5 veces por día, me dejan una hora esperando y nadie me atendía", relató.

El 19 de mayo recién recibió el alta médica, entonces "el 20 fui a la sucursal Villanueva del banco y me dijeron que no hay registro de la denuncia, que debo verlo con Red Link". Esto le generó a Gabriel múltiples deudas de compromisos de pago asumidos que no pudo abonar. Sin embargo, "aún no tengo respuestas".

Oyentes de MDZ Radio se sumaron con sus testimonio, muchos de ellos similares al de Gabriel y otros dijeron que en su caso los delincuentes fueron por más y les sacaron préstamos pre aprobados por $350 mil, los cuales deben abonar porque el banco no se responsabiliza de lo ocurrido. "Del banco te mandan a judicializar, pero mientras tanto hay que pagarlo", relató una oyente.

El abogado Marcelo Romano se quejó de que "está todo el sistema preparado para que el banco salga airoso y al que han estafado es al propio banco, porque ellos son los que deben garantizar la seguridad informática del sistema ".

Por su parte, el especialista en ciberseguridad Gabriel Zurdo dijo que "lamentablemente esto va a continuar pasando, no va a desaparecer ni con ley ni con medida de los bancos. Es un fenómeno global, a nivel mundial, porque el nivel de exposición que tenemos es enorme, no sólo los ciudadanos sino que también las empresas, los mercados e incluso el gobierno".

"Esto no se arregla con un firewall o con una medida. El ciberdelito y la industria tecnológica fueron mucho más rápido que las estructuras legislativas, de seguridad y que la sociedad misma", concluyó.