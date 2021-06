Garbarino en una situación terminal: detalles de la grave crisis

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre la situación económica que atraviesa la emblemática casa de electrodomésticos y hogar Garbarino. Con el correr de los días la crisis se agudiza y las posibilidades de venta, que el mes pasado eran casi un hecho, hoy se alejan.

"La crisis de Garbarino es muy grave. La empresa está en una situación terminal: no pagan los sueldos a sus empleados, crece el cierre de sucursales y la página web prácticamente no funciona, porque la gente no está trabajando", contó Burgueño. Además dijo que desde su punto de vista lo más grave es que se destruya la marca.

Garbarino le debe 4 mil millones de pesos principalmente a los fabricantes.

Hay una oferta de compra de un grupo inversor y un segundo interesado, según el economista. Lo que pasa es que "el que se quede con Garbarino está adquiriendo la deuda, que son casi 4 mil millones de pesos" y no se concreta la venta básicamente porque los nuevos dueños quieren sólo hacerse cargo de ese monto mientras que el actual propietario aparte pide más dinero. Entonces, "no se ponen de acuerdo".

Sobre el dinero adeudado, Burgueño dijo que la mayoría de esos 4 mil millones de pesos "se los debe a los proveedores, es decir a fabricantes de heladeras, lavarropas y electrodomésticos en general, a quienes no les conviene que desaparezca Garbarino, que es una marca instalada a través de la cual sus productos se venden. Pero tampoco hay por su parte un plan de pagos, ni ningún tipo de plan de salvataje".

"Carlos Rosales es el empresario de seguros que adquirió Garbarino el año pasado y dice que se convirtió en un administrador de deuda", comentó el economista en su momento. "Su inversión fue algo curioso, evidentemente no hicieron bien los cálculos".