Desde Miami: así es "el rally" que debe hacer un argentino para volver

Cecilia Gregorat es dueña de una radio de Córdoba, viajó a Miami por 7 días con la intención de vacunarse, ya que no quería colocarse la dosis del laboratorio que Argentina le proponía. Ahora la demora que las nuevas restricciones de ingreso le ocasionaron la obligan a gastar una abultada cifra de dinero que no tenía prevista. Desde allá habló con MDZ Radio.

Cecilia contó que este viernes próximo debía regresar al país, pero "ayer me notificaron por mail que mi vuelo había sido cancelado".

La entrevistada compró el pasaje en mayo con la única intención de vacunarse. "Mis papás hoy tienen 82 años, hace 3 años planearon un viaje al exterior y yo los iba a acompañar para que no vayan solos. En Argentina a mi me tocaba la vacuna rusa y no me iban a dejar entrar a ninguna parte, porque en el mundo no está aprobada", comentó.

Entonces "decidí dejar mi dosis para que la aproveche otro argentino, ya que allá están distribuidas como la m..., y yo me vine a poner la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola", comentó Gregorat.

La entrevistada viajó a Miami a fin de vacunarse.

Pero, a partir de las restricciones de ingreso del Gobierno nacional, que de 2.000 personas que podían volver al país por día ahora pueden regresar sólo 600 hasta el 9 de julio, le notificaron a Cecilia que su vuelo había sido cancelado. "A penas me llegó el mensaje lloré todo lo que podía, después puse cabeza en blanco y empecé a contactarme con la aerolíneas. Me dijeron que del 1 de julio al 11 de julio hay un sólo vuelo y tienen permitidos 130 pasajeros".

Afortunadamente, cuenta Cecilia, "yo le expliqué a la chica que me atendió que estoy sola en Miami y que mi situación económica tampoco está para quedarme hasta el 20 de julio acá. Entonces, tuve la suerte de que me colocaron en el vuelo del 5 de julio".

La entrevistada contó que el hospedaje cuesta alrededor de 200 dólares por día y en el aéreo ya invirtió cerca de 700 dólares. "Encima ahora tengo que pagar, por el 4 de julio -temporada alta en Estados Unidos por las celebraciones del día de la Independencia-, 900 dólares por 3 noches".

Finalmente, Cecilia contó que hizo una historia en sus redes sociales hablándole al Presidente, "más allá de que sabía él no me iba a escuchar, pero lo que me sorprendió es que me llegaron muchísimos mensajes insultándome, diciéndome que eso me pasaba por venirme. Recibí de todo, muchísimo resentimiento, que no lo respondí y muchos que eran amigos inclusive. Preferís enemigos", concluyó.