La educación que viene: sin pruebas Aprender y sin repitencias

Desde hace algunos años se vienen realizando en nuestro país las pruebas Aprender. Las mismas buscan conocer cuál es el estado del sistema educativo. El año pasado por motivo de la pandemia y la virtualidad en la educación no se pudieron realizar, este año, aparentemente, tampoco.

Gustavo Zorzoli, educador y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, dialogó con MDZ Radio y brindó su experiencia y opinión sobre las consecuencias de la educación al no poder evaluar a los y las estudiantes.

"Si no hacemos las pruebas Aprender no vamos a conocer cuál es la situación real de nuestros estudiantes. Es decir, el año pasado no se tomó la prueba que tenía que evaluar al último año de la escuela primaria, esto sucedió en el marco de una pandemia que no sabíamos cómo iba a desarrollarse. Ahora, este año, que no se tome la de la escuela primaria y se sume la secundaria es vergonzoso".

Es muy importante conocer la situación, no venimos de años normales en el sistema educativo. Hoy más que nunca teníamos que saber cuál es nuestra situación

Además, el profesional de la educación, aseguró que el Ministerio de Educación está pensando en un ciclo pedagógico de tres años donde no habrá ni evaluaciones, ni repitencia. "La noticia de hoy del Ministerio de Educación es que piensa proponerle al Consejo Federal de Educación conformar con los años 2020, 2021 y 2022 un solo ciclo pedagógico. Esto significa que no se va a repetir de año".

"No evaluar rompe con la rutina escolar ya que la evaluación es parte del proceso educativo y en muchos casos es un estímulo para los estudiantes en términos de aprendizaje. Esto lo único que hace es nivelar para abajo", aseguró Zorzoli.

Para finalizar, el entrevistado aseguró que "el desempeño del Ministerio de Educación en época de pandemia es muy pobre" y agregó: "Solamente habla del pasado y en educación necesitamos futuro. Recién ayer se reconoció que había un millón de jóvenes que han abandonado la escuela. Necesitamos un proyecto para los próximos 10 años".

