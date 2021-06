El guiño que el FMI le haría a Argentina para salvarnos del default

Carlos Burgueño, economista y columnista de MDZ Radio, contó que un episodio de "fortuna" más un gesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían salvar a Argentina de entrar en default el próximo 30 de julio, por su deuda con el Club de París. Los detalles, en esta nota.

Lo que sucede es que la conducción del FMI dictaminó días atrás que no es momento de que haya misiones del Fondo en países en desarrollo con nivel de contagio alto, sumado a que no se pueden hacer fiscalizaciones de manera virtual.

El 30 de julio vence la deuda de Argentina con el Club de París por 2400 millones de dólares.

Con lo cual, por 2 o 3 meses quedarán suspendidos los viajes de los técnicos del Fondo Monetario a estos países. De más está aclarar que nuestro país está entre ellos.

Mientras tanto, "Argentina está negociando con el Club de París para no entrar en default el 30 de julio. Pero para que haya acuerdo con los acreedores europeos se necesita el avance de un acuerdo con el FMI, lo que requiere que éste haga una misión". "Pero si no se puede, no se puede", explicó Burgueño.

El ministro Martín Guzmán con la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva.

Por esto, "es probable que el FMI le de una especie de guiño a Argentina: diga que están avanzando las negociaciones con nuestro país pero que no pueden mandar una misión por la crisis sanitaria y así se le otorguen a Argentina el puente de tiempo de dos o tres meses que necesita para que sigan las negociaciones y Argentina no caiga en default" concluyó.